Ελλάδα – Σερβία: Φιλικό τεστ για την Εθνική μπάσκετ στην Λεμεσό

Η Εθνική μπάσκετ δίνει το πρώτο της μεγάλο τεστ ενόψει του Eurobasket 2025 (20:30, ΕΡΤ1, live από το Newsit.gr), με την «γαλανόλευκη» να αντιμετωπίζει τη Σερβία στο πλαίσιο του τουρνουά ECOMMBX Cup, που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου.

Η Εθνική μπάσκετ έφτασε στην Κύπρο το απόγευμα της Παρασκευής (8/8/25) και θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις απέναντι σε έναν από τους πιο ποιοτικούς αντιπάλους της Ευρώπης, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει στη διάθεσή του 16 παίκτες. Εκτός αποστολής έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι αναμένεται να ενσωματωθούν ξανά στην προετοιμασία μετά την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα.

Κάπως έτσι η αποστολή της Ελλάδας αποτελείται από τους:

Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζίνας.

Από τη πλευρά της η Σερβία κατεβαίνει στο τουρνουά πλήρης, με όλα της τα μεγάλα αστέρια διαθέσιμα. Στην αποστολή βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Νίκολα Γιόκιτς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Βασίλιε Μίτσιτς, τρεις παίκτες που συνθέτουν μια από τις πιο ισχυρές περιφέρειες και ρακέτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Κάπως έτσι οι Σέρβοι θα έχουν στην αποστολή τους:

Μπογκντάνοβιτς, Γιόβιτς, Μίτσιτς, Αβράμοβιτς, Μαρίνκοβιτς, Γκούντουριτς, Τόπιτς, Ντόμπριτς, Γιόβιτς, Βούκτσεβιτς, Πετρούσεβ, Γιόκιτς, Μιλουτίνοβ, Κοπρίβιτσα, Νταβίντοβατς.

Το φιλικό αυτό αποτελεί ένα πολύ δυνατό τεστ για την ελληνική ομάδα, καθώς καλείται να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε έναν από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου στο Eurobasket. Παρά τις απουσίες, το παιχνίδι προσφέρει στον Σπανούλη τη δυνατότητα να δοκιμάσει σχήματα και πρόσωπα.