Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ημιτελικού του Eurobasket 2025

Οι τρεις ρέφερι που θα διευθύνουν τον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket
REUTERS
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Η FIBA ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα του Ελλάδα – Τουρκία, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού του Eurobasket.

Οι διαιτητές του αγώνα είναι οι Ματ Κάλιο (Καναδάς), Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία & Ερζεγοβίνη) και Χόρχε Βάσκεθ (Πουέρτο Ρίκο).

Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση ξεκινάει στις 21:00, ενώ νωρίτερα στις 17:00 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στη Γερμανία και τη Φινλανδία.

Αθλητικά
