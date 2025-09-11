Ελλάδα – Τουρκία: Διαμαντίδης, Παπαλουκάς και Τσαρτσαρής θα βρεθούν στον ημιτελικό του Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής (12.09.2025, 21:00, Newsit.gr) την Τουρκία, για μια θέση στον τελικό του Ευρωμπάσκετ. Η γαλανόλευκη θα έχει πάνω από 2.000 οπαδούς στο πλάι της, σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Θοδωρή Παπαλουκά και Κώστα Τσαρτσαρή.

Μαζί με την «αριστοκρατία» του ελληνικού μπάσκετ, στη Λετονία, θα βρεθεί και ο πρόεδρος της Greek Basketball League, Μιχάλης Μελής.

Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Διαμαντίδης έχει το ρόλο του συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΟΚ, όπως επίσης και στις Εθνικές ομάδες μέχρι 18 ετών, ενώ ο Κώστας Τσαρτσαρής είναι υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος της Ομοσπονδίας.

Οι τέσσερις άνδρες αναμένεται να φτάσουν στη Ρίγα τα ξημερώματα της Παρασκευής (12.09.2025, προκειμένου να βρεθούν δίπλα στην Εθνική μπάσκετ και να την στηρίξουν στην προσπάθειά της για επιστροφή στα μετάλλια.