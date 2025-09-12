Ελλάδα – Τουρκία: Ελληνική απόβαση στη Ρίγα, αναχωρούν τσάρτερ γεμάτα φιλάθλους για τον ιστορικό ημιτελικό

Η Εθνική μπάσκετ ανδρών δίνει απόψε (21.00) στη Ρίγα της Λετονίας έναν ιστορικό αγώνα απέναντι στην Τουρκία για τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ και εκατοντάδες Έλληνες φίλαθλοι αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της «επίσημης αγαπημένης».

Το πρωί της Παρασκευής το αεροδρόμιο Μακεδονία κατακλύστηκε από Έλληνες φιλάθλους που με πτήση τσάρτερ πηγαίνουν στην Λετονία για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Εθνικής μπάσκετ των ανδρών. Η Ελλάδα αναμένεται να έχει τη συμπαράσταση 1500 και πλέον φιλάθλων. Πτήσεις τσάρτερ θα αναχωρήσουν και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Από τα ξημερώματα το αεροδρόμιο «Μακεδονία» άρχισε να κατακλύζεται από μικρούς και μεγάλους που θα ταξιδέψουν στη Ρίγα για να παρακολουθήσουν τον ιστορικό ημιτελικό με την Τουρκία.

Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που μέσα σε λίγες ώρες εξαφανίστηκαν 400 «μαγικά χαρτάκια». Είναι χαρακτηριστικό ότι το τσάρτερ γέμισε σε λιγότερο από μισή μέρα και επειδή δεν ναυλώθηκε άλλο, αρκετοί ήταν οι Θεσσαλονικείς που πήγαν στην Αθήνα για να επιβιβαστούν σε τσάρτερ από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Μάλιστα εκτιμάται ότι σε περίπτωση πρόκρισης της Εθνικής μας ομάδας στον τελικό του Ευρωμπάσκετ, θα ναυλωθεί ακόμη ένα αεροπλάνο την Κυριακή.