Ελλάδα – Τουρκία: Η 69η αναμέτρηση και οι 45 γαλανόλευκες νίκες

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έχει ραντεβού με την ιστορία το βράδυ της Παρασκευής (12/9/2025, 21:00), καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket και με νίκη θα επιστρέψει στα μετάλλια για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Η αναμέτρηση Ελλάδα – Τουρκία είναι εξαιρετικά αμφίρροπη, με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει μία εξαιρετική πορεία στο φετινό Eurobasket, διαθέτοντας στο ρόστερ τους δύο από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Σενγκούν.

Η παράδοση, πάντως, δείχνει Ελλάδα!

Ελλάδα και Τουρκία έχουν αναμετρηθεί 68 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική ομάδα να έχει το πάνω χέρι με 45 νίκες έναντι 23 της Τουρκίας.

Όλοι οι αγώνες Ελλάδα – Τουρκία

25.06.1936 Κωνσταντινούπολη Φιλικό 12-49

06.11 1946 Αθήνα Φιλικό 30-34

19.03.1947 Κωνσταντινούπολη Φιλικό 35-25

17.05.1949 Κάιρο Ευρωμπάσκετ 1949 54-41

11.05.1951 Παρίσι Ευρωμπάσκετ 1951 36-42

10.10.1951 Αλεξάνδρεια Μεσογειακοί 1951 43-37

27.04.1952 Μιλάνο Φιλικό 40-36

17.11.1962 Κωνσταντινούπολη Βαλκανικό 55-72

11.09.1963 Αθήνα Βαλκανικό 73-62

18.09.1964 Βουκουρέστι Βαλκανικό 80-69

17.09.1966 Πράγα Φιλικό 64-70

21.12.1966 Σόφια Βαλκανικό 76-62

11.05.1967 Σκόπια Βαλκανικό 81-63

16.09.1967 Τύνιδα Μεσογειακοί 1967 84-87

25.12.1968 Σμύρνη Βαλκανικό 74-99

01.09.1969 Θεσσαλονίκη Βαλκανικό 75-65

22.09.1971 Βιντίν Βαλκανικό 80-89

10.10.1971 Σμύρνη Μεσογειακοί 66-80

26.07.1972 Σαράγεβο Βαλκανικό 87-60

14.05.1973 Σομπατέλι Ημιτ. Ευρωμπάσκετ 1973 84-81

12.09.1973 Κωνσταντινούπολη Βαλκανικό 60-64

24.05.1974 Άγκυρα Κύπελλο Εθνών 68-70

05.06.1974 Γλυφάδα Κύπελλο Εθνών 71-55

15.06.1975 Βελιγράδι Ευρωμπάσκετ 1975 64-74

16.05.1977 Ελσίνκι Προκρ.Ευρωμπάσκετ 1977 87-90

18.12.1977 Σκόπια Βαλκανικό 72-63

07.051978 Άγκυρα Βαλκανικό 81-80

19.05.1979 Θεσσαλονίκ Προκρ.Ευρωμπάσκετ 1979 87-77

14.09.1979 Αθήνα Βαλκανικό 92-71

27.09.1979 Σπλιτ Μεσογειακοί 1979 86-73

12.09.1980 Κλουζ Bαλκανικό 62-56

07.05.1981 Κωνσταντινούπολη Ημιτ. Ευρωμπάσκετ 1981 85-84

03.06.1981 Πράγα Ευρωμπάσκετ 1981 72-64

05.12.1981 Σόφια Βαλκανικό 80-93

04.05.1982 Κωνσταντινούπολη Βαλκανικό 77-82

25.05.1982 Πόρτο Ημιτ. Ευρωμπάσκετ 1983 75-57

02.09.1983 Τίτοφμπρας Βαλκανικό 74-66

16.09.1983 Καζαμπλάνκα Μεσογειακοί 1983 73-77

16.04.1984 Λε Μαν Προολυμπιακό 1984 83-73

16.05.1985 Βουκουρέστι Βαλκανικό 52-70

15.09.1987 Λαττάκεια Μεσογειακοί 1987 66-77

24.12.1988 Αττάλεια Βαλκανικό 105-114

22.11.1990 Σκόπια Βαλκανικό 78-77

10.07.1991 Θεσσαλονίκη Μεσογειακοί 1991 82-76

12.06.1993 Καστελνό Μεσογειακοί 1993 86-79

29.12.1993 Κατερίνχολμ Διεθνές Τουρνουά 84-79

13.06.1997 Μπάρι Μεσογειακοί 1997 60-51

25.06.1997 Τζιρόνα Ευρωμπάσκετ 1997 74-52

26.08.2000 Βαγιαδολίδ Διεθνές Τουρνουά 61-71

06.09.2003 Μπόρας Ευρωμπάσκετ 2003 75-70

28.06.2005 Αλμερία Μεσογειακοί 69-78

24.08.2006 Χαμαμάτσου Παγκόσμιο 2006 76-69

02.07.2009 Πεσκάρα Μεσογειακοί 2009 82-79

18.09.2009 Κατοβίτσε Ευρωμπάσκετ 2009 76-74

31.08.2010 Άγκυρα Παγκόσμιο 2010 65-76

19.08.2011 Μπάμπεργκ Διεθνές Τουρνουά 62-38

07.09.2013 Κόπερ Ευρωμπάσκετ 2013 84-61

20.08.2014 Μαρούσι Φιλικό 70-56

22.08.2014 Κωνσταντινούπολη Φιλικό 76-72

15.08.2015 Κωνσταντινούπολη Διεθνές Τουρνουά 64-73

28.08.2015 Μαρούσι Ακρόπολις Eurobank 62-58

23.06.2016 Μαρούσι Φιλικό 78-52

26.06.2016 Κωνσταντινούπολη Φιλικό 75-70

17.08.2019 Μαρούσι Ακρόπολις Eurobank 84-70

03.07.2021 Βικτώρια Προολυμπιακό 2021 81-63

25.02.2022 Άνω Λιόσια Προκριματικά Παγκ. 2023 72-71

28.02.2022 Κωνσταντινούπολη Προκριματικά Παγκ. 2023 67-76

19.08.2022 Μαρούσι Ακρόπολις Eurobank 89-80