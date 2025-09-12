Ελλάδα – Τουρκία: Η αποθέωση της Εθνικής μπάσκετ από τους οπαδούς κατά την αναχώρησή της από το ξενοδοχείο

Βρισκόμαστε λίγο πριν τον σπουδαίο και ιστορικό ημιτελικό της Εθνικής μπάσκετ των ανδρών με αντίπαλο την Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ!

Έλληνες οπαδοί έφτασαν το πρωί της Παρασκευής (12.09.2025) στη Ρίγα της Λετονίας για να στηρίξουν την Εθνική μπάσκετ, που θα δώσει μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης μετά από 20 χρόνια.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αναχώρησε από το ξενοδοχείο εν μέσω αποθέωσης από τους οπαδούς της γαλανόλευκης, για τη “Ρίγα Αρένα”.

Να σημειωθεί ότι στη Λετονία έχουν φτάσει περίπου 2.000 οπαδοί της επίσημης αγαπημένης, καθώς είχαν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ από την Ελλάδα.