Ελλάδα – Τουρκία: Η μάχη της κερκίδας – Πόσοι Έλληνες και πόσοι Τούρκοι φίλαθλοι θα βρεθούν στη Riga Arena

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία στον ιστορικό ημιτελικό του Eurobasket, με στόχο την πρόκριση στον τελικό και την εξασφάλιση ενός μεταλλίου μετά από 16 χρόνια.

Όλη η Ελλάδα αναμένεται να παρακολουθήσει τον ιστορικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket, ενώ δεν είναι λίγοι οι Έλληνες φίλαθλοι που θα στηρίξουν από κοντά την ομάδα στη Ρίγα.

Περισσότεροι από 1.500 Έλληνες φίλαθλοι θα βρεθούν στην πρωτεύουσα της Λετονίας για να στηρίξουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στη δύσκολη μάχη με το ισχυρό σύνολο του Εργκίν Αταμάν.

Για τη μετακίνησή των Ελλήνων φιλάθλων έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Ρίγα. Τρεις πτήσεις αναχώρησαν ήδη από Αθήνα, ενώ η τέταρτη έφυγε από Θεσσαλονίκη με ώρα άφιξης στις 11:30.

Δεν είναι λίγοι και οι φίλαθλοι που προτίμησαν για οικονομικούς λόγους να φτάσουν στη Λετονία με ανταποκρίσεις.

Όσον αφορά τους Τούρκους οπαδούς, αναμένονται να είναι περίπου 1.000, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα αναμένεται να πάρει την πρώτη μάχη της κερκίδας.

Οι “Πελαργοί” έχουν ακολουθήσει τη γαλανόλευκη σε όλα τα παιχνίδια της, ενώ σήμερα θα ενισχυθούν από εκατοντάδες Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι είτε οργανωμένα, είτε μεμονωμένα, θα βρεθούν στις κερκίδες της Riga Arena.