Ελλάδα – Τουρκία: Η ώρα του ημιτελικού και σε ποιο κανάλι θα δείτε το μεγάλο αγώνα για το Eurobasket 2025

Μεγάλη «μάχη» για την Ελλάδα και την Τουρκία στον αποψινό ημιτελικό του Eurobasket, με τη νικήτρια ομάδα να παίρνει μια θέση στον κυριακάτικο (14.09.2025) τελικό της διοργάνωσης.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την αποστολή της Εθνικής μπάσκετ, ενώ ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος σπέκτησε πρόβλημα τραυματισμού στον ημιτελικό της Τουρκίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πιο νωρίς, θα έχει βγει η πρώτη ομάδα του τελικού, από το Γερμανία – Φινλανδία (17:00, Novasports Start, ΕΡΤ1).

Τη σπουδαία αναμέτρηση, Ελλάδα – Τουρκία ορίστηκαν να διευθύνουν δύο διαιτητές εκτός Ευρώπης: ο Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), ο Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία) και ο Χόρχε Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο).

Το Ελλάδα – Τουρκία θα κάνει τζάμπολ στις 21:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ1 και το Novasports Start, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.