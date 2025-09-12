Ελλάδα – Τουρκία: Ώρα ιστορικού ημιτελικού στο Eurobasket 2025 – Ο Εργκίν Αταμάν το τελευταίο «εμπόδιο» πριν τον τελικό

Η πιο μεγάλη ώρα, μέχρι την επόμενη! Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει απόψε το βράδυ (21:00, Newsit.gr, ΕΡΤ-1 και το Novasports Start) την Τουρκία, με σκοπό να την αποκλείσει και να επιστρέψει για τέταρτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Ευρωμπάσκετ.

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η Εθνική μπάσκετ προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης και θέλει -αρχικά- να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη -με κορυφαίο της «όπλο» τον Γιάννη Αντετοκουνμπο- γνωρίζει ότι έχει μια μοναδική ευκαιρία, να φτάσει στη διάκριση και να γράψει… ιστορία. Έφτασε μέχρι την τετράδα, γνωρίζοντας μόνο μια ήττα, στη φάση των ομίλων, από τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη.

Στο παρελθόν, η «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).

Η αποψινή είναι και η 10η παρουσία της «επίσημης αγαπημένης» στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Το έργο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι εύκολο, αφού μπροστά της βρίσκεται η Τουρκία, μια ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να έχει ούτε μια ήττα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιστρέφει στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ από το 2001, δηλαδή 24 χρόνια μετά, ενώ στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε καταλάβει την 10η θέση. Ο Αλπερέν Σενγκούν είναι ο κορυφαίος παίκτης των γειτόνων και ένας από τους καλύτερους του τουρνουά.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε μεγάλη πρόκριση επί της Λιθουανίας. Η Τουρκία έκανε στην… άκρη την Πολωνία στα προημιτελικά και κυνηγάει το δεύτερο μετάλλιο της ιστορίας της μετά το 2001.

Η Εθνική μας ομάδα είχε τη στήριξη εκατοντάδων φίλων της στο ματς με τη Λιθουανία πριν λίγα 24ωρα, όμως για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία αναμένεται να γίνει… απόβαση στη Ρίγα και την “Xiaomi Arena”. Η ΕΟΚ έχει ζητήσει επισήμως 1,500 εισιτήρια από την FIBA, για τον ημιτελικό της Παρασκευής, αλλά στις εξέδρες ίσως βρεθούν πάνω από 2.000 Έλληνες. Αρκετό κόσμο θα έχει και η Τουρκία για το ματς με την Ελλάδα, αφού και η πλευρά των γειτόνων έχει ναυλώνει τσάρτερ.

Το… παρελθόν των δυο ομάδων

Η μπασκετική αντιπαλότητα Ελλάδας και Τουρκίας μετρά σχεδόν έναν αιώνα ζωής. Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες 67 φορές, με την Ελλάδα να έχει το πάνω χέρι με 44 νίκες έναντι 23 της Τουρκίας. Η πρώτη τους συνάντηση γράφτηκε στις 25 Ιουνίου 1936 στην Κωνσταντινούπολη, με την Τουρκία να επικρατεί 49-12

Σε επίπεδο Eurobasket, Ελλάδα και η Τουρκία έχουν αναμετρηθεί συνολικά πεντε φορές. Και στους πέντε, νικήτρια είχε αναδειχθεί η Εθνική μας. Τελευταία φορά όπου οι δύο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι ήταν στο Eurobasket του 2013, όταν η Ελλάδα είχε επικρατήσει με 84-61.