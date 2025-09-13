Ελλάδα – Τουρκία: «Οθωμανική σφαλιάρα και τουρκικός μπακλαβάς» στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου

Η Τουρκία διέλυσε την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής (14/9/2025).

Τα τουρκικά ΜΜΕ υποδέχθηκαν τον θρίαμβο της Τουρκίας επί της Ελλάδας με ενθουσιασμό, ενώ δεν έλειψαν και τα γραφικά πρωτοσέλιδα.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Turkiye» κάνει λόγο για ιστορική πρόκριση επί της Ελλάδας, καθώς είναι η δεύτερη φορά που διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο από το 2001 και συγκεκριμένα γράφει πως η Εθνική Ελλάδας «έφαγε οθωμανική… σφαλιάρα».

«Και ο μπακλαβάς δικός μας και ο τελικός δικός μας», γράφει το πρωτοσέλιδο άλλης εφημερίδας.

Οι Τούρκοι βρίσκονται στον…. έβδομο ουρανό και ονειρεύονται το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της Κυριακής κόντρα στη Γερμανία.