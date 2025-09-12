Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία: Προπονήθηκε ο Τσέντι Όσμαν λίγες ώρες πριν τον ημιτελικό του Eurobasket

Ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού ακολούθησε μέρος της προπόνησης
REUTERS
REUTERS/Ints Kalnins

Με τον Τσέντι Όσμαν στη σύνθεσή της αναμένεται να παραταχθεί η Τουρκία στον ημιτελικό με την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ για το Eurobasket.

Ο Τσέντι Όσμαν τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Τουρκίας με την Πολωνία και απουσίαζε από τις τελευταίες προπονήσεις, ωστόσο λίγες ώρες πριν τον σπουδαίο ημιτελικό με την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ, ο Τούρκος φόργουορντ δούλεψε σε μέρος του προγράμματος.

Ο άσος του Παναθηναϊκού δεν είναι στο 100%, ωστόσο αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην Ελλάδα.

Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες της Εθνικής Τουρκίας, ο οποίος παρέα με τον Σενγκούν κατάφεραν να φέρουν τους Τούρκους στη ζώνη των μεταλλίων στο φετινό Eurobasket.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo