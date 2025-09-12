Ελλάδα – Τουρκία: Σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος» ο ιστορικός ημιτελικός για το Eurobasket

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket αναμένεται να κάνει νέο ρεκόρ τηλεθέασης.

Οι φίλοι της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον ιστορικό ημιτελικό με την Τουρκία για το Eurobasket και στη γιγαντοοθόνη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Σε συνεργασία με τη NOVA, το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» θα δώσει την ευκαιρία σε όσους Έλληνες θέλουν να παρακολουθήσουν παρέα τον μεγάλο τελικό που θα κρίνει την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket αλλά και ένα μετάλλιο.

Η ενημέρωση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

«*Οι προβολές του ημιτελικού της Παρασκευής 12/9, θα πραγματοποιηθούν στα Canal Steps.

Παρακολούθησε τους σημαντικότερους αγώνες του EuroBasket 2025 και της Εθνικής Ελλάδας σε μεγάλη οθόνη!

Από τις 13.30 έως τις 21.30 (έναρξη τελευταίου αγώνα)– κάθε αγώνας, κάθε στιγμή, κάθε καρδιοχτύπι!

Οι προβολές των αγώνων πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη NOVA.

Ημιτελικός

Γερμανία – Φιλανδία, Παρασκευή 12/9 στις 17.00, στα Canal Steps

Ελλάδα – Τουρκία, Παρασκευή 12/9 στις 21.00, στα Canal Steps

Μικρός τελικός

Κυριακή 14/9 στις 17.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα

Μεγάλος τελικός

Κυριακή 14/9 στις 21.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα».