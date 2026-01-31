Έλτσε – Μπαρτσελόνα 1-3: Επιβλητική εκτός έδρας νίκη για τους «μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε 3-1 στην έδρα της Έλτσε και αύξησε στους 4 βαθμούς τη διαφορά της από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη βαθμολογία της La Liga, με τους Μαδριλένους να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Γιαμάλ άνοιξε το σκορ στο 6′ πλασάροντας σε κενή εστία, αφού πρώτα είχε περάσει τον τερματοφύλακα της Έλτσε. Ο Ροντρίγκεθ ισοφάρισε για τους γηπεδούχους, όμως το Τόρες έδωσε ξανά το προβάδισμα για την Μπαρτσελόνα.

Ο Ράσφορντ έβαλε το τρίτο γκολ των «μπλαουγκράνα» για να μην υπάρχει άγχος μέχρι το φινάλε, σε ένα παιχνίδι που κάλλιστα θα μπορούσαν οι παίκτες του Φλικ να έχουν πετύχει αρκετά γκολ. Χαρακτηριστική, είναι μία φάση του Φεράν Τόρες στο πρώτο μέρος, που σημάδεψε δύο φορές τοι δοκάρι των γηπεδούχων.

Τους 55 βαθμούς έφτασε η Μπαρτσελόνα και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η Έλτσε είναι στην 12η θέση της La Liga με 24 βαθμούς.