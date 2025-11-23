Αθλητικά

Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Νέα γκέλα για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό

Με κακή ψυχολογία οι Μαδριλένοι στο Φάληρο
Απογοητευμένος ο Βαλβέρδε
Απογοητευμένος ο Βαλβέρδε / REUTERS / Pablo Morano

Τρεις ημέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τη League Phase του Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης πέταξε ακόμα δύο βαθμούς στο ισπανικό πρωτάθλημα, μένοντας στο 2-2 με την Έλτσε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης λίγο έλειψε, μάλιστα, να έχανε. Η Έλτσε προηγήθηκε δύο φορές των «μερένχες» στο β’ ημίχρονο, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο κατάφερε να «απαντήσει» ισάριθμες και να φύγει αήττητη από το «Βαλέρο» με το τελικό 2-2 (δεύτερη ισοπαλία μετά το 0-0 με τη Ράγιο), στο προτελευταίο χρονικά ματς της 13ης αγωνιστικής.

Αποτέλεσμα, που διατήρησε μεν τη «βασίλισσα» μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, ωστόσο, δε, η διαφορά πλέον από την Μπαρτσελόνα μειώθηκε στον ένα βαθμό!

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Καρέρας (88′ Ντίαθ), Χάουσεν, Ασένσιο, Αλεξάντερ-Αρνολντ, Γκιουλέρ (64′ Γκ. Γκαρθία), Σεμπάγιος (57′ Καμαβινγκά), Φ.Γκαρθία (57′ Βαλβέρδε), Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο (57′ Βινίσιους), Μπαπέ.

