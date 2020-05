Άγνωστοι φαίνεται ότι χάκαραν τη σελίδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο twitter και δημοσίευσαν “εμετικά” σχόλια για τους Μιλγουόκι Μπακς, συμπαίκτες του και αντιπάλους στο NBA.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές όλες οι λεπτομέρειες και τα σχόλια έχουν ήδη “εξαφανιστεί” από τον λογαριασμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο twitter, αλλά σύμφωνα με όσα γράφονται και στις ΗΠΑ, επρόκειτο για χάκερς που “στοχοποίησαν” τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή.

Οι δημοσιεύσεις τους ήταν μάλιστα ρατσιστικές και γενικά υπερβολικά προσβλητικές προς όλους, με ατάκες για σκλάβους, δολοφόνους και πολλά άλλα. Μεταξύ αυτών πάντως ξεχώρισε και η… ανακοίνωση της μετεγγραφής του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Κάπως έτσι δε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε viral στα social media, με τον κόσμο φυσικά να αντιλαμβάνεται ότι δέχθηκε “επίθεση” από χάκερς και να μη λείπουν και τα… αστεία σχόλια, καθώς κάποιοι έγραψαν ότι το έκανε ο… Τζέιμς Χάρντεν.

Giannis Antetokounmpo got his shit hacked LMFAOOOOOOO pic.twitter.com/0iKxXRAQO2

Giannis Antetokounmpo’s account was clearly hacked. Sorry to crush your dreams Warriors fans. pic.twitter.com/qUSM5qLQJu