Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στον κόσμο ο Έλληνας πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ του κλειστού στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε τη δυναμική του στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου, αφού με άλμα στα 6,05 μέτρα, εξασφάλισε με… περίπατο το ασημένιο μετάλλιο, μένοντας πίσω μόνο από τον εκπληκτικό Μόντο Ντουπλάντις, που πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 6,25 μέτρα.
1. Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.25 μέτρα
2. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6.05μ.
3. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6.00μ.
4. Σόντρε Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.95μ.
5. Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 5.95μ.
6. Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.85 μ.
7. Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.85μ.
8. Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.85μ.
9. Έρνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.70μ.
9. Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.70μ.
11. Σίμεν Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.70μ.
12. Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) 5.50μ.
Δεν θα το δοκιμάσει τελικά ο Ντουπλάντις και έτσι ο αγώνας ολοκληρώνεται εδώ
Περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει για νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Ο Ντουπλάντις ανάγκασε σε... υπέρβαση τον Καραλή και μπορεί να μην τα κατάφερε αυτή τη φορά. αλλά ο Έλληνας άλτης έδειξε ότι μπορεί να "παλέψει" με τον σπουδαίο παγκόσμιο πρωταθλητή
Άλλη μία ευκαιρία έχει ο Καραλής!
Στα 6,25 μέτρα ανεβαίνει ο πήχης!
Αφήνει τα 6,20 ο Ντουπλάντις, για να δώσει την ευκαιρία στον Καραλή να αγωνιστεί και ο ίδιος να πάρει... ανάσες
Ο Έλληνας άλτης ανεβάζει τον πήχη στα 6,20 μέτρα και πάει για πανελλήνιο ρεκόρ!
Ο Καραλής θα αφήσει έτσι και τα 6,15 μέτρα!
Ο Ντουπλάντις θα δοκιμάσει πρώτος και στα 6,15 μέτρα
Ο Καραλής χρειάζεται μεγαλύτερο άλμα από τον Ντουπλάντις, εξαιτίας της άκυρης προσπάθειάς του στα 6 μέτρα και έτσι ο πήχης θα ανέβει στα 6,15 μέτρα
Τώρα θα δοκιμάσει στα 6,10 μέτρα ο Ντουπλάντις για να περάσει στην πρώτη θέση
Άκυρη και η τρίτη προσπάθεια του Μάρσαλ στα 6,05 μέτρα
Απομένει ο Μάρσαλ για να πάμε σε... μάχη Καραλή - Ντουπλάντις για το χρυσό μετάλλιο
Ο Γκουτόρμσεν είχε τρίτο άκυρο άλμα στα 6,05 μέτρα και ο Καραλής εξασφάλισε και τυπικά ένα μετάλλιο!
Ο Καραλής βρίσκεται έτσι στην πρώτη θέση και είναι "αγκαλιά" με το ασημένιο μετάλλιο
Θυμίζουμε ότι ο Ντουπλάντις έχει αφήσει τα 6,05 μέτρα και θα δοκιμάσει απευθείας σε μεγαλύτερο ύψος
Γκουτόρμσεν και Μάρσαλ έχουν δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 6,05 μέτρα
Θα δοκιμάσει στα 6,05 μέτρα ο Καραλής
Τέλος ο Μπράντφορντ με τρίτη άκυρη προσπάθεια στα 6 μέτρα
Έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθειά του στα 6 μέτρα ο Καραλής
Ο Μάρσαλ από την Αυστραλία, πέρασε τώρα τα 6 μέτρα!
Υπάρχουν όμως ακόμη αρκετοί αθλητές που συνεχίζουν στον αγώνα
1. Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.00 μέτρα
2. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.95 μέτρα
3. Σόντρε Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.95 μέτρα
Πέρασε τα έξι μέτρα με την πρώτη νωρίτερα, ο Ντουπλάντις και έτσι ο Καραλής θα χρειαστεί καλύτερο άλμα από τον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν, για να πάρει το χρυσό μετάλλιο
Ο Καραλής θα δοκιμάσει ξανά στα 6 μέτρα, έχοντας δικαίωμα για δύο ακόμη προσπάθειες
Πάει για τα 6 μέτρα πλέον ο Καραλής
Θα δοκιμάσει τώρα στα 5,95 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής
Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα)
Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία)
Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία)
Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία)
Μένο Φλόον (Ολλανδία)
Τιμπό Κολέ (Γαλλία)
Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ)
Η σειρά του Καραλή και πάλι
Ο Ντουπλάντις παίρνει θέση τώρα για να περάσει τα 5,85 μέτρα
Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα)
Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία)
Μένο Φλόον (Ολλανδία)
Έρνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες)
Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ)
Σίμεν Γκουτόρμσεν (Νορβηγία)
Ο Καραλής έχει περάσει στην πρώτη θέση με το άλμα του στα 5,70 μέτρα, τα οποία και έχει αφήσει ο Μόντο Ντουπλάντις
Πρώτο άλμα για τον Καραλή τώρα
Ο Ντουπλάντις μπήκε από πολύ νωρίς στη "μάχη" και πέρασε με μεγάλη άνεση τα 5,50 μέτρα
Ο αγώνας γίνεται στο Τορούν της Πολωνίας
Ξεκίνησε η παρουσίαση των αθλητών, με τον Καραλή χαμογελαστό όπως πάντα
Έχοντας "διαλύσει" φέτος το πανελλήνιο ρεκόρ, ο Εμμανουήλ Καραλής είναι μακράν ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής του κόσμου και θα "παλέψει" με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν, Μόντο Ντουπλάντις για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη "μάχη" του Εμμανουήλ Καραλή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου