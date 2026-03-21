Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στον κόσμο ο Έλληνας πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ του κλειστού στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε τη δυναμική του στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου, αφού με άλμα στα 6,05 μέτρα, εξασφάλισε με… περίπατο το ασημένιο μετάλλιο, μένοντας πίσω μόνο από τον εκπληκτικό Μόντο Ντουπλάντις, που πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 6,25 μέτρα.