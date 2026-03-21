Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στον κόσμο ο Έλληνας πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ του κλειστού στίβου

Ο Μόντο Ντουπλάντις με άλμα στα 6,25 μέτρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο
Ο Εμμανουήλ Καραλής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου / REUTERS/Bernadett Szabo

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε τη δυναμική του στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου, αφού με άλμα στα 6,05 μέτρα, εξασφάλισε με… περίπατο το ασημένιο μετάλλιο, μένοντας πίσω μόνο από τον εκπληκτικό Μόντο Ντουπλάντις, που πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 6,25 μέτρα.

22:01 | 21.03.2026
21:59 | 21.03.2026
Η τελική κατάταξης στο άλμα επί κοντώ


1. Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.25 μέτρα

2. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6.05μ.

3. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6.00μ.

4. Σόντρε Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.95μ.

5. Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 5.95μ.

6. Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.85 μ.

7. Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.85μ.

8. Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.85μ. 

9. Έρνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.70μ.

9. Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.70μ.

11. Σίμεν Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.70μ.

12. Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) 5.50μ.

21:59 | 21.03.2026

Δεν θα το δοκιμάσει τελικά ο Ντουπλάντις και έτσι ο αγώνας ολοκληρώνεται εδώ

21:58 | 21.03.2026

Περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει για νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

21:56 | 21.03.2026
Τα δύο τελευταία άλματα του Καραλή!

21:55 | 21.03.2026
Ο Ντουπλάντις έβγαλε το... καπέλο στον Καραλή, μετά το τέλος των προσπαθειών του!
21:54 | 21.03.2026

Ο Ντουπλάντις ανάγκασε σε... υπέρβαση τον Καραλή και μπορεί να μην τα κατάφερε αυτή τη φορά. αλλά ο Έλληνας άλτης έδειξε ότι μπορεί να "παλέψει" με τον σπουδαίο παγκόσμιο πρωταθλητή

21:53 | 21.03.2026
Πάλεψε για το... θαύμα ο Καραλής, αλλά ο Ντουπλάντις είναι... ανίκητος!
21:53 | 21.03.2026
Τέλος αγώνα για τον Καραλή!
21:49 | 21.03.2026
Δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια του Καραλή στα 6,25 μέτρα!
21:46 | 21.03.2026
Το άλμα του Ντουπλάντις στα 6,25 μέτρα!

21:45 | 21.03.2026

Άλλη μία ευκαιρία έχει ο Καραλής!

21:45 | 21.03.2026
Νωρίτερα το αποτυχημένο άλμα στα 6,20 μέτρα!

21:43 | 21.03.2026
Ο Καραλής δεν κατάφερε να περάσει τα 6,25 μέτρα!
21:43 | 21.03.2026
Ρεκόρ αγώνων από τον Ντουπλάντις!
21:43 | 21.03.2026
Αδιανόητος Ντουπλάντις! Πέρασε με την πρώτη και τα 6,25 μέτρα!
21:40 | 21.03.2026

Στα 6,25 μέτρα ανεβαίνει ο πήχης!

21:39 | 21.03.2026
Τα δύο άλματα του Ντουπλάντις που τον έχουν φέρει μία... ανάσα από το χρυσό μετάλλιο!

21:38 | 21.03.2026
Έριξε οριακά τον πήχη στα 6,20 μέτρα ο Καραλής!
21:36 | 21.03.2026

Αφήνει τα 6,20 ο Ντουπλάντις, για να δώσει την ευκαιρία στον Καραλή να αγωνιστεί και ο ίδιος να πάρει... ανάσες

21:35 | 21.03.2026

Ο Έλληνας άλτης ανεβάζει τον πήχη στα 6,20 μέτρα και πάει για πανελλήνιο ρεκόρ!

21:34 | 21.03.2026

Ο Καραλής θα αφήσει έτσι και τα 6,15 μέτρα!

21:34 | 21.03.2026
Ανίκητος! Πέρασε και τα 6,15 μέτρα ο Ντουπλάντις!
21:33 | 21.03.2026

Ο Ντουπλάντις θα δοκιμάσει πρώτος και στα 6,15 μέτρα

21:28 | 21.03.2026

Ο Καραλής χρειάζεται μεγαλύτερο άλμα από τον Ντουπλάντις, εξαιτίας της άκυρης προσπάθειάς του στα 6 μέτρα και έτσι ο πήχης θα ανέβει στα 6,15 μέτρα

21:28 | 21.03.2026
Πέρασε με την πρώτη τα 6,10 μέτρα ο Ντουπλάντις και βάζει... δύσκολα στον Καραλή!
21:27 | 21.03.2026

Τώρα θα δοκιμάσει στα 6,10 μέτρα ο Ντουπλάντις για να περάσει στην πρώτη θέση

21:27 | 21.03.2026
Ο Καραλής είναι στην πρώτη θέση, αλλά έρχεται... "μάχη" με τον Ντουπλάντις!
21:26 | 21.03.2026
Ο Καραλής εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο!
21:26 | 21.03.2026

Άκυρη και η τρίτη προσπάθεια του Μάρσαλ στα 6,05 μέτρα

21:24 | 21.03.2026

Απομένει ο Μάρσαλ για να πάμε σε... μάχη Καραλή - Ντουπλάντις για το χρυσό μετάλλιο

21:23 | 21.03.2026

Ο Γκουτόρμσεν είχε τρίτο άκυρο άλμα στα 6,05 μέτρα και ο Καραλής εξασφάλισε και τυπικά ένα μετάλλιο!

21:23 | 21.03.2026

Ο Καραλής βρίσκεται έτσι στην πρώτη θέση και είναι "αγκαλιά" με το ασημένιο μετάλλιο

21:20 | 21.03.2026

Θυμίζουμε ότι ο Ντουπλάντις έχει αφήσει τα 6,05 μέτρα και θα δοκιμάσει απευθείας σε μεγαλύτερο ύψος

21:19 | 21.03.2026

Γκουτόρμσεν και Μάρσαλ έχουν δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 6,05 μέτρα

21:13 | 21.03.2026
Το άλμα του Καραλή στα 6,05 μέτρα!

21:11 | 21.03.2026
Πέρασε στην πρώτη θέση του αγώνα ο Έλληνας άλτης:!
21:11 | 21.03.2026
Απίστευτος! Πέρασε και τα 6,05 μέτρα ο Καραλής!
21:10 | 21.03.2026
Το άλμα του νωρίτερα στα 6 μέτρα!

21:08 | 21.03.2026

Θα δοκιμάσει στα 6,05 μέτρα ο Καραλής

21:06 | 21.03.2026

Τέλος ο Μπράντφορντ με τρίτη άκυρη προσπάθεια στα 6 μέτρα

21:01 | 21.03.2026
Ναι! Πέρασε και τα 6 μέτρα ο Καραλής και «πλησίασε» το μετάλλιο!
20:54 | 21.03.2026

Έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθειά του στα 6 μέτρα ο Καραλής

20:54 | 21.03.2026

Ο Μάρσαλ από την Αυστραλία, πέρασε τώρα τα 6 μέτρα!

20:53 | 21.03.2026

Υπάρχουν όμως ακόμη αρκετοί αθλητές που συνεχίζουν στον αγώνα

20:52 | 21.03.2026
Οι θέσεις των μεταλλίων αυτή τη στιγμή

1. Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.00 μέτρα

2. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.95 μέτρα

3. Σόντρε Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.95 μέτρα

20:51 | 21.03.2026

Πέρασε τα έξι μέτρα με την πρώτη νωρίτερα, ο Ντουπλάντις και έτσι ο Καραλής θα χρειαστεί καλύτερο άλμα από τον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν, για να πάρει το χρυσό μετάλλιο

20:51 | 21.03.2026

Ο Καραλής θα δοκιμάσει ξανά στα 6 μέτρα, έχοντας δικαίωμα για δύο ακόμη προσπάθειες

20:50 | 21.03.2026
Έριξε τον πήχη στα 6 μέτρα ο Καραλής, αλλά έδειξε ότι... έχει το ύψος!

20:50 | 21.03.2026

Πάει για τα 6 μέτρα πλέον ο Καραλής

Τρομερό άλμα από τον Καραλή! Πέρασε με την πρώτη και τα 5,95 μέτρα και συνεχίζει για τα μετάλλια!
20:26 | 21.03.2026

Θα δοκιμάσει τώρα στα 5,95 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής

20:07 | 21.03.2026
Οι αθλητές που πέρασαν τα 5,85 μέτρα

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα)

Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία)

Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία)

Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία)

Μένο Φλόον (Ολλανδία)

Τιμπό Κολέ (Γαλλία)

Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ)

Με την πρώτη πέρασε και τα 5,85 μέτρα ο Καραλής!
20:01 | 21.03.2026

Η σειρά του Καραλή και πάλι

20:00 | 21.03.2026
Περνάει πολύ εύκολα τα 5,85 μέτρα ο Ντουπλάντις!
19:56 | 21.03.2026

Ο Ντουπλάντις παίρνει θέση τώρα για να περάσει τα 5,85 μέτρα

19:48 | 21.03.2026
Οι αθλητές που πέρασαν τα 5,70 μέτρα

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα)

Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία)

Μένο Φλόον (Ολλανδία)

Έρνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες)

Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ)

Σίμεν Γκουτόρμσεν (Νορβηγία)

19:46 | 21.03.2026

Ο Καραλής έχει περάσει στην πρώτη θέση με το άλμα του στα 5,70 μέτρα, τα οποία και έχει αφήσει ο Μόντο Ντουπλάντις

Πέρασε για... πλάκα τα 5,70 μέτρα ο Καραλής!
19:26 | 21.03.2026

Πρώτο άλμα για τον Καραλή τώρα

19:26 | 21.03.2026

Ο Ντουπλάντις μπήκε από πολύ νωρίς στη "μάχη" και πέρασε με μεγάλη άνεση τα 5,50 μέτρα

19:25 | 21.03.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας!
19:25 | 21.03.2026

Ο αγώνας γίνεται στο Τορούν της Πολωνίας

19:24 | 21.03.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των αθλητών, με τον Καραλή χαμογελαστό όπως πάντα

19:23 | 21.03.2026

Έχοντας "διαλύσει" φέτος το πανελλήνιο ρεκόρ, ο Εμμανουήλ Καραλής είναι μακράν ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής του κόσμου και θα "παλέψει" με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν, Μόντο Ντουπλάντις για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη "μάχη" του Εμμανουήλ Καραλή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

19:19 | 21.03.2026
