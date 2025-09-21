Εμμανουήλ Καραλής: «Ελπίζω να ξεπεράσω τους Αρμάντ Ντουπλάντις και Σεργκέι Μπούμπκα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο αεροδρόμιο μετά την άφιξή του στην Αθήνα από το Τόκιο και το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και δήλωσε ότι ο στόχος τους για το μέλλον είναι να ξεπεράσει το αντίπαλό του, Αρμάντ Ντουπλάντις.

Η μονομαχία του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουπλάντις είναι από τις κυριότερες τα τελευταία χρόνια στο στίβο και πάντα οι αγώνες του επί κοντώ κεντρίζουν το ενδιαφέρον, μιας και ο Σουηδός είναι πάντα πιθανό να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Έλληνας πρωταθλητής καραδοκεί για να εκμεταλλευτεί την κάθε παραμικρή ευκαιρία.

«Είμαι άυπνος, κουρασμένος πολύ γιατί γύρισα από ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία αλλά είμαι εδώ, βλέπω τους αγαπημένους μου. Είναι ο πατέρας μου εδώ, θα πάω να δω και τη μητέρα μου τώρα και όλη μου την οικογένεια. Να ξεκουραστούμε γιατί ήταν μία πάρα πολύ μεγάλη και μακριά σεζόν οπότε αξίζουμε λίγη ξεκούραση όλοι οι αθλητές γιατί δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό εκεί που ήμασταν.

Ελπίζω την επόμενη χρονιά να πάμε ακόμη καλύτερα, ακόμη πιο ψηλά, ακόμη πιο δυνατά γιατί όλο αυτό άναψε μία νέα φλόγα μέσα μου που θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα καταφέρω να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει. Σίγουρα όλοι οι αθλητές που παίρνουν μέρος σε αυτούς τους Αγώνες θέλουν να βγαίνουν πρώτοι. Εγώ έχω να συναγωνιστώ έναν πολύ καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο που είναι ο καλύτερος του κόσμου.

Σίγουρα θα ήθελα και εγώ κάποια στιγμή να κάνουμε μία πολύ ωραία μάχη και γιατί όχι κάποια στιγμή άμα καταφέρω και πηδήξω κάποια στιγμή όσο πιο ψηλά έχω βάλει στο μυαλό μου, να καταφέρω να τον ξεπεράσω. Θα δουλεύω κάθε μέρα με χαμηλά το κεφάλι, θα δουλεύω πολύ σκληρά με στόχο να καταφέρνω να ξεπερνάω τον εαυτό μου. Θέλω σίγουρα να συνεχίσω να είμαι στα πόντιουμ, να καταφέρω να εξελίσσομαι ως αθλητής και ως άνθρωπος. Πιστεύω ότι είμαι ικανός να καταφέρω να ξεπεράσω τα 6,15 μέτρα.

Έκανα και κάποιες καλές προσπάθειες στο Παγκόσμιο, αν το καταφέρω αυτό θα έχω ξεπεράσει τον Σεργκέι Μπούμπκα, ούτε στα μεγαλύτερά μου όνειρα να το λέω αυτό και να μην το πιστεύω. Αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αν γίνει αυτό θα είναι σαν τον Φέντερερ, τον Ναδάλ και τον Τζόκοβιτς στο επί κοντώ. Είναι κάτι που δουλεύω πολύ σκληρά, πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω και ελπίζω να είστε εδώ να παρακολουθείτε όλες τις προσπάθειες τις δικές μου και όλων των συναθλητών μου και να μας δίνετε θετική ενέργεια για να τα καταφέρουμε».