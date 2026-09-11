Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε κορυφαίο άλμα στα 6.15μ – Έμεινε πίσω από τον άνετο Μόντο Ντουπλάντις στο Ultimate Championship

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις κατάφεραν να τραβηξουν πάνω τους τα βλέμματα και στη Βουδαπέστη, στη “μάχη” που έδωσαν στο επί κοντώ, για τον τίτλο του Ultimate Championship. Μια διάκριση που θα δίνει στο νικητή φήμη αλλά πολλές χιλιάδες ευρώ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής -που κατέκτησε πριν από λίγες ημέρες το πρώτο “διαμάντι” της καριέρας του στο Diamond League των Βρυξελλών- είχε κορυφαίο άλμα στα 6.15μ. και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με τον Μόντο Ντουπλάντις να επικρατεί, κάνοντας -με άνεση- άλμα στα 6,20μ..

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Να αναφέρουμε ότι World Athletics δίνει σε κάθε «απόλυτο πρωταθλητή» μια επιταγή 150.000 δολαρίων (129.000 ευρώ), περισσότερο από το διπλάσιο ποσό για έναν παγκόσμιο τίτλο (70.000 δολάρια) και τρεις φορές το ποσό για ένα παγκόσμιο ρεκόρ (50.000 δολάρια). δεύτερος, Εμμανουήλ Καραλής, θα πάρει 75.000 δολάρια, ενώ ο τρίτος έβαλε στην… τσέπη 40.000 δολάρια.

Να αναφέρουμε ότι ο Μόντο Ντουπλάντις προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά είχε τρεις άκυρες προσπάθειες στα 6,32μ. (το ρεκόρ που έχει κάνει ο ίδιος είναι τα 6,31μ.).

Ο αγώνας…

Εμμανουήλ Καραλής και Μοντο Ντουπλάντις έκαναν… πλάκα τα 5,60μ., ξεπερνώντας το με απίστευτη ευκολία και -φυσικά- από την πρώτη τους προσπάθεια. Ο Σουηδός κορυφαίος παγκόσμιος ρέκορντμαν άφησε τα 5,80μ., με τον Έλληνα πρωταθλητή να ξεπερνάει με ευκολία και αυτή τη φορά τον πήχη, σε αυτό το ύψος. Στα 5.95μ. Έγινε και το πρώτο ξεσκαρτάρισμα για τους συμμετέχοντες.

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Καραλής και Ντουπλάντις “καθάρισαν” τα 5,95μ. με την πρώτη προσπάθεια, δείχνοντας για μια ακόμα φορά πως είναι… άλλο επίπεδο, σε σχέση με τους υπόλοιπους αθλητές.

Στα 6.05μ. ο Εμμανουήλ Καραλής είχε την πρώτη του αποτυχημένη προσπάθεια στον αγώνα, ενώ ο Ντουπλάντις έκανε με τη μια τη… δουλειά, παίρνοντας έτσι προβάδισμα νίκης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν μπόρεσε ούτε στην δεύτερή του προσπάθεια να τα καταφέρει, αφού -όπως και στο πρώτο άλμα- δεν πέρασε καν το σώμα του πάνω από τον πήχη. Ο αγώνας όμως δεν ολοκληρώθηκε για τον κορυφαίο επικοντιστή, αφού στην τρίτη του προσπάθεια πέρασε τα 6.05μ.

Το 6,15μ. ήταν το επόμενο ύψος που μπήκε για τους αθλητές, με τον Εμμανουήλ Καραλή να το περνάει και να το πανηγυρίζει. Το ίδιο όμως έκανε και ο Μόντο Ντουπλάντις.

Ακολούθησαν το 6,20μ. που θα ήταν ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ! Ο Εμμανουήλ Καραλής έριξε τον πήχη και ελάχιστα μετά είδε τον Ντουπλάντις να το περνάει με τεράστια άνεση.

Χωρίς να έχει άλλα περιθώρια, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα αφήσει τα 6,20μ. Και… ανέβηκε, πηγαίνοντας για νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,25μ.. Ο Καραλής έριξε με τα πόδια τον πήχη και του έμεινε μια τελευταία προσπάθεια στον αγώνα. Ο “Manolo” πήρε φόρα, αλλά δεν τα κατάφερε κι έκλεισε έτσι την αγωνιστική σεζόν, κερδίζοντας το χειροκρότημα.

Το live του επί κοντώ

Πλην των δύο σταρ του επί κοντώ, θα αγωνιστούν επίσης οι Αμερικανοί Ζακ Μπράντφορντ, Σαμ Κέντρικς και Κρις Νίλσεν, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ και ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί, ο μοναδικός με ατομική επίδοση κάτω από τα 6.00μ.

Οι 8 αθλητές του άλματος επί κοντώ

1.Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6,31μ.

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6,20μ.

3.Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) 6,06μ.

4.Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 6,01μ.

5.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6,00μ.

6.Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5,95μ.

7.Μπαμπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.93μ.

8.Κρις Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.92μ.

Ο τελικός του άλματος επί κοντώ ανδρών είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 21:08 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Μεγάλο φαβορί του τελικού είναι ο Μόντο Ντουπλάντις, έχοντας το κορυφαίο φετινό άλμα, που είναι και παγκόσμιο ρεκόρ, στα 6,31μ. Ακολουθεί ο Εμμανουήλ Καραλής με 6,20μ., που είναι πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο Ντουπλάντις είναι ένας από τους “Ultimate Stars” και στο πλαίσιο του ρόλου του δημιούργησε τον επίσημο ύμνο της διοργάνωσης.

Ξεκινάει ο τελικός από τα 5.60μ

Ο Ζακ Μπράντφορντ απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια ο Ο Κέρτις Μάρσαλ τα πέρασε

“Προπόνηση” έκανε σε αυτό το ύψος ο Εμμανουήλ Καραλής

Άνετος και ο Ντουπλάντις σε αυτό στα 5.60μ

Τα διαδοχικά ύψη στον τελικό του επί κοντώ είναι: 5.60μ, 5.80μ, 5.95μ., 6.06μ., 6.15μ., 6,20μ.

Ο Μπράντφορντ πέρασε με τη 2η προσπάθεια τα 5.60μ.

Ο Ντουπλάντις άφησε τα 5,80μ., στα οποία έχει τοποθετηθεί ο πήχης

Νίλσες και Μπράντοφορντ έριξαν τα 5,80μ, ο Τιερί και ο Χένρικς τα πέρασαν

Εύκολα και τα 5.80μ ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο πήχης στα 5.95μ. – Εδώ θα ξεκαθαρίσει αρκετά η κατάσταση, σχετικά με το ποιοι θα συνεχίσουν

Καραλής και Ντουπλάντις “καθάρισαν” τα 5,95μ. με την πρώτη προσπάθεια

Ο Ζάκερι Μπράντφορντ πέρασε με τη 2η τα 5.95μ – Ο Γκούτορμσεν το πέρασε με την πρώτη

Καραλής, Ντουπλάντις, Γκούτορμσεν, Μάρσαλ και Μπράντφορντ είναι αυτοί που συνεχίζουν

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν πέρασε τα 6.05μ. – Δεν έφερε καν το κορμί του πάνω από τον πήχη – Έμεινε στην άνοδο

Με άνεση ο Ντουπλάντις τα 6.05μ.

Δεύτερη άκυρη προσπάθεια του Καραλή στα 6.05 μέτρα

Μάλιστα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έπεσε οριακά μέσα στο στρώμα – Πάλι δεν μπόρεσε να περάσει το σώμα του πάνω από τον πήχη

Ο Μπράντφορντ εκτός συνέχειας

Εκτός και ο Γκούτορμσεν, τώρα είναι σειρά του Καραλή για να περάσει τα 6,05μ. και να μην μπει τέλος στον τελικό του Ultimate Championship.

Ο ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΕΡΑΣΕ ΤΑ 6.05μ με την τρίτη του προσπάθεια

Επόμενο ύψος τα 6.15μ.

Ο Καραλής τα πέρασε με την πρώτη τα 6.15μ – Είχε μικρή επαφή αλλά ο πήχης έμεινε

Άνετος ο Ντουπλάντις στα 6,15μ.

Πάει στα 6.20 ο Καραλής

Έριξε τον πήχη ο Καραλής, έπεσε στα χέρια του

Με την πρώτη ο Ντουπλάντις στα 6,20μ.

Ο Καραλής θα αφήσει τα 6,20μ. και θα πάει για νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,25μ.

Δεν τα κατάφερε στα 6.25, έριξε τον πήχη με τα πόδια

Ο Καραλής έχει άλλη μια προσπάθεια να κάνει

Δεν έφτασε καν στον πήχη και ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Καραλή

Ο Ντουπλάντις θα πάει για 6.32μ. – Πάει για παγκόσμιο ρεκόρ (6.31μ είναι τώρα)

Το έριξε στην πρώτη του προσπάθεια

Καλύτερη προσπάθεια η δεύτερη του Ντουπλάντις, αλλά το έριξε και πάλι

Τελευταία προσπάθεια για Παγκόσμιο ρεκόρ

Δεν τα κατάφερε, τέλος του αγώνα