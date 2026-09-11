Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 89-87: Νίκησε και πάλι τους ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου με καθοριστικό Βεζένκοφ

Λίγες ημέρες μετά τη “μάχη” τους στο IBT Crete 2026, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας αναμετρήθηκαν ξανά -αυτή τη φορά στη Λευκωσία για το τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης”, με τους Πειραιώτες να επικρατούν και σε αυτό το ματς (89-87).

Αυτή τη φορά, ο Ολυμπιακός έφτασε σε αγχωτική νίκη. Ο Βεζένκοφ με καλάθι και φάουλ μείωσε στο 86-87 ένα λεπτό πριν από το φινάλε και αμέσως μετά έβαλε και τρίποντο στον αιφνιδιασμό για το 89-87, μετά από κλέψιμο του Μοντέρο.

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Οι Σέρβοι είδαν τους Μπάλντουιν – Νουόρα να αστοχούν σε προσπάθειες τριών πόντων, αλλά κράτησαν όμως την κατοχή με 9.3″ για το φινάλε. Ο Ναβάρο κάλεσε timeout, ο Τζόουνς πήγε στην επαναφορά, ο Νουόρα παγιδεύτηκε στη γωνία από τον Γουορντ κι ο Τζόουνς δεν τα κατάφερε απέναντι στην άμυνα του Μοντέρο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στο φετινό του ντεμπούτο, με 22 πόντους (4 ριμπάουντ). Στο πλευρό του στάθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, με 16 πόντους με 3 ασίστ, ενώ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ πρόσφερε πολύτιμες λύσεις από τον πάγκο με 11 πόντους. Ο Γιάν Μοντέρο έκανε εξαιρετικές άμυνες, έχοντας 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, παράλληλα με τους 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ

Τσίμα Μονέκε στο πρώτο μέρος (17 πόντοι, 2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 1/2 βολές), Τζόρνταν Νουόρα (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Τζόναθαν Μότλι (15 πόντοι) ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας του Ίμπον Ναβάρο, με τον Ερυθρό Αστέρα να έχει 15/34 τρίποντα και 23 ασίστ για 19 λάθη.

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Η προετοιμασία των Πειραιωτών συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Αυτό θα είναι το επόμενο πολύ δυνατό crash test για τον Ολυμπιακό, λίγο πριν από το επίσημο τζάμπολ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 56-55, 71-76, 89-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουορντ 8 (1), Μοντέρο 8 (2), Βεζένκοβ 22 (1), Χολ 7, Φουρνιέ 16 (2), Πλώτας 4, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 11 (1), Νετζήπογλου, Εντιάι, Μιλουτίνοβ 3, Τζόσεφ 10.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ιμπον Ναβάρο): Μότλι 15 (1), Τζόουνς 12 (3), Μπάτλερ 4, Μπάλντουιν 2, Νουόρα 17 (1), Βάιλερ-Μπαμπ 2, Κάρτερ 3 (1), Ντόμπριτς 3 (1), Μεντάρεβιτς, Οτζελέγε 4, Κράμερ 8 (2), Μονέκε 17 (4).