Λαρεντζάκης: «Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ – Έκανα μία λάθος χειρονομία, ελπίζω να με συγχωρέσουν»

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 78-56 από τον Παναθηναϊκό σε φιλικό της Ρόδου, σε ένα παιχνίδι που άφησε προβληματισμό τόσο για την αγωνιστική εικόνα της Ένωσης όσο και για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ομάδα, μετά τη συμφωνία συνύπαρξης που θα έχει η ομάδα με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena στον Ολυμπιακό. Την ίδια στιγμή, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε για την επιστροφή του στην ομάδα, αναφέρθηκε στην περίφημη χειρονομία που είχε κάνει στο παρελθόν.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εξέφρασε την ελπίδα πως ο κόσμος της ΑΕΚ θα τον συγχωρέσει, ώστε όλοι μαζί να κοιτάξουν μπροστά και να κυνηγήσουν τους υψηλούς στόχους της νέας σεζόν.

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Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο Action24:

Για την επιστροφή του στην ΑΕΚ: «Νιώθω χαρούμενος, νιώθω ότι έχω μεγάλο κίνητρο να παίξω μπάσκετ. Έχω κάνει μισή προπόνηση με την ομάδα με όσα έγιναν και αργήσαμε. Νιώθω καλά. Σίγουρα, χρειαζόμαστε αρκετή δουλειά για να είμαστε όπως πρέπει στο ξεκίνημα της σεζόν».

Για τον αγώνα: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία γεμάτη ομάδα, ακόμα και με τόσες απουσίες. Είχαμε και εμείς κάποιες, αλλά έχουν μέγεθος, ποιότητα, τα πάντα. Ήταν ένα δυνατό φιλικό για να καταλάβουμε τι συμβαίνει».

Για τα σχόλια για την επιστροφή του: «Καλώς ή κακώς, τα βλέπω και τα διαβάζω. Ξέρω και καταλαβαίνω τι γίνεται. Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ. Έκανα μία λάθος χειρονομία και πάνω στους σφυγμούς ενός αγώνα και σίγουρα επειδή έχω περάσει στην πρώτη μου θητεία εδώ πολύ όμορφα πετυχαίνοντας πράγματα δεν θα έπρεπε να το κάνω. Ελπίζω να με συγχωρέσουν και να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι μια χρονιά που έχουμε υψηλό στόχο και τους θέλουμε κοντά μας. Ήταν μία στιγμή λάθους, παίζω με το πάθος και το ένστικτο, δεν έπρεπε να το κάνω σίγουρα».

Για το αν θα παίξει για το σήμα: «Παίζω πάντα. Μου αρέσει να κερδίζω και να δίνω το 100%. Στόχος είναι πάντα η νίκη. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν προσπάθησα. Θέλω να κερδίζω, έχω πείσμα, είμαι ανταγωνιστικός. Πάμε παρακάτω και να είμαστε όλοι μαζί».