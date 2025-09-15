Συμβαίνει τώρα:
Εμμανουήλ Καραλής και Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο χάντμπολ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας
Ο Εμμανουήλ Καραλής (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Εμμανουήλ Καραλής (ΦΩΤΟ REUTERS/Denis Balibouse)

Ο τελικός του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/9/2025).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας υπάρχει ο αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου για τα προκριματικά του μήκους, αλλά και ο τελικός του Super Cup στο χάντμπολ μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

13:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου – Τελικός επί κοντώ, προκριματικός άλματος σε μήκος

19:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 5ο Σούπερ Καπ Ανδρών χάντμπολ

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Κρεμονέζε Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φλένσμπουργκ – Ανόβερο Bundesliga χάντμπολ

21:30 Novasports Start Σαραγόσα – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Μαγιόρκα La Liga

