Εμμανουήλ Καραλής live η «μάχη» του άλματος επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση τη φετινή σεζόν και θέλει να το επιβεβαιώσει στη “μάχη” των μεταλλίων στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου.
19:46 | 21.03.2026
Ο Καραλής έχει περάσει στην πρώτη θέση με το άλμα του στα 5,70 μέτρα, τα οποία και έχει αφήσει ο Μόντο Ντουπλάντις
19:38 | 21.03.2026
Πέρασε για... πλάκα τα 5,70 μέτρα ο Καραλής!
19:26 | 21.03.2026
Πρώτο άλμα για τον Καραλή τώρα
19:26 | 21.03.2026
Ο Ντουπλάντις μπήκε από πολύ νωρίς στη "μάχη" και πέρασε με μεγάλη άνεση τα 5,50 μέτρα
19:25 | 21.03.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας!
19:25 | 21.03.2026
Ο αγώνας γίνεται στο Τορούν της Πολωνίας
19:24 | 21.03.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των αθλητών, με τον Καραλή χαμογελαστό όπως πάντα
Έχοντας "διαλύσει" φέτος το πανελλήνιο ρεκόρ, ο Εμμανουήλ Καραλής είναι μακράν ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής του κόσμου και θα "παλέψει" με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν, Μόντο Ντουπλάντις για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου
19:20 | 21.03.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη "μάχη" του Εμμανουήλ Καραλή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου
