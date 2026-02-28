Εμμανουήλ Καραλής: «Μικρό παιδί στον Πύργο Ηλείας δεν φανταζόμουν ότι θα γίνω ο δεύτερος καλύτερος στην ιστορία – Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι στο μυαλό μου»

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία με την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ και “διέλυσε” το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,17 μέτρα, δηλώνοντας στη συνέχεια έτοιμος για περισσότερα.

Λίγο μετά την απίθανη επίδοσή του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του άλματος επί κοντώ στον κλειστό στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής τόνισε ότι ούτε στα όνειρά του δεν περίμενε τέτοιες επιδόσεις, αλλά πλέον θέλει να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή

“Καταλαβαίνω τι έκανα, αλλά δεν έβλεπα το άλμα, ζούσα τη στιγμή. Μετά πήγα να το πανηγυρίσω με τους δικούς μου και τον πατέρα μου. Μετά προσπάθησα και για το παγκόσμιο ρεκόρ. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έχω κάνει.

Είμαι ο ίδιος αθλητής, αλλά έχω βελτιώσει την ταχύτητά μου, τη δύναμή μου, την πνευματική μου ετοιμότητα. Έχω πάρει και κάποια καινούργια κοντάρια που πάνε καλά.

Ούτε στα μεγαλύτερά μου όνειρα δεν φανταζόμουν, ένα μικρό παιδί όπως εγώ από τον Πύργο Ηλείας, να είναι ο δεύτερος καλύτερος στην ιστορία. Ξεπέρασα τα είδωλά μου και τον εαυτό μου. Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο από ό,τι έκανα σήμερα. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι στο μυαλό μου, αλλά θέλω να πηγαίνω βήμα-βήμα και να απολαμβάνω τους αγώνες”.