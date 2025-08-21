Εμμανουήλ Καραλής, Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζένγκο στον τελικό των Diamond League της Ζυρίχης

Το Diamond League της Λοζάνης ολοκληρώθηκε με απροσδόκητο τρόπο λόγω της δυνατής βροχής που χάλασε τα σχέδια τόσο των αθλητών όσο και των διοργανωτών για μεγάλες επιδόσεις. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την πρωτιά στο επί κοντώ, ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε αυτή τη φορά στην 7η θέση στο μήκος, ενώ η Ελίνα Τζένγκο έφτασε στην τρίτη θέση, στον ακοντισμό.

Με τη λήξη του Diamond League της ελβετικής πόλης όμως ξεκαθάρισε το τοπίο σε ότι έχει να κάνει με τις προκρίσεις των αθλητών και αθλητριών στον τελικό της συγκεκριμένης σειράς αγώνων που θα γίνει στη Ζυρίχη στις 27 και 28 Αυγούστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί να απομένει ένα ακόμη Diamond League, αυτό στις Βρυξέλλες στις 22 Αυγούστου, όμως στο πρόγραμμα του δεν έχει ενταχθεί κανένα από τα αγωνίσματα που πρωταγωνιστούν αθλητές και αθλήτριες της χώρας μας.

Η Ελλάδα, λοιπόν, θα είναι παρούσα σε έναν ακόμη τελικό Diamond League μόνο που αυτή τη φορά θα εκπροσωπηθεί από τρεις αθλητές. Ελίνα Τζένγκο, Εμμανουήλ Καραλής και φυσικά ο Μίλτος Τεντόγλου θα βρίσκονται στον μεγάλο τελικό, λίγες ημέρες πριν αναχωρήσουν για την Ιαπωνία και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Στη δεύτερη θέση στη βαθμολογία του επί κοντώ βρίσκεται ο Εμμανουήλ Καράλης! Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του επί κοντώ έχει συγκεντρώσει 44 βαθμούς και είναι μόλις 4 βαθμούς πίσω από τον Αρμάντ Ντουπλάντις (48 β.).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αγώνες του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ στα φετινά Diamond League:

Θέση – Επίδοση – Πόλη – Ημερομηνία

2 5,82 μ. Σιαμέν 26 Απριλίου

2 6,01 μ. Κεγκιάο 3 Μαΐου

2 5,82 μ. Όσλο 12 Ιουνίου

8 5,60 μ. Στοκχόλμη 15 Ιουνίου

2 5,92 μ. Μονακό 11 Ιουλίου

2 6,00 μ. Σιλεσία 16 Αυγούστου

1 6,02 μ. Λοζάνη 19 Αυγούστου

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα αγωνιστεί σε τελικό Diamond League ο Μίλτος Τεντόγλου! Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους μπορεί στον τελευταίο του αγώνα στη Λοζάνη να ταλαιπωρήθηκε λόγω της έντονης βροχής, είχε όμως ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη Ζυρίχη. Ο Τεντόγλου έχει την τρίτη θέση στη βαθμολογία του μήκους με 15 βαθμούς και βρίσκεται πίσω από τον Αυστραλό Λίαμ Αντκοκ και τον Τζαμαϊκανό Γουέιν Πίνοκ. Μάλιστα από τους τρεις αθλητές της χώρας μας που μετέχουν στον τελικό είναι ο μόνος που έχει κατακτήσει ήδη μια φορά το διαμάντι με τη νίκη του το 2022 στον τελικό της Ζυρίχης.

Οι αγώνες του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος στα φετινά Diamond League:

Θέση – Επίδοση – Πόλη – Ημερομηνία

3 8,10 μ. (-0,3) Ρώμη 6 Ιουνίου

2 8,19 μ. (0,9) Λονδίνο 19 Ιουλίου

7 7,52 μ. (-0,3) Λοζάνη 20 Αυγούστου

Η Ελίνα Τζένγκο είναι αυτή που κατέχει την κορυφή της βαθμολογίας στον ακοντισμό έχοντας συγκεντρώσει 27 βαθμούς.

Οι αγώνες της Ελίνας Τζένγκο στον ακοντισμό στα φετινά Diamond League:

Θέση – Επίδοση – Πόλη – Ημερομηνία

1 64,75 μ. Σιαμέν 26 Απριλίου

1 64,90 μ. Κεγκιάο 3 Μαΐου

1 64,60 μ. Ραμπάτ 25 Μαΐου

4 62,61 μ. Όσλο 12 Ιουνίου

3 58,82 μ. Λοζάνη 20 Αυγούστου

Οι ελληνικές συμμετοχές στον φετινό τελικό, 27-28 Αυγούστου, στη Ζυρίχη:

Τέταρτη 27 Αυγούστου 2025

18:43 Εμμανουήλ Καραλής, επί κοντώ

19:35 Μίλτος Τεντόγλου, μήκος

Τηλεοπτική μετάδοση: ΕΡΤ3 18:30

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

20:45 Ελίνα Τζένγκο, ακοντισμός

Τηλεοπτική μετάδοση: ΕΡΤ3 20:00