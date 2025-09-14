Συμβαίνει τώρα:
Εμμανουήλ Καραλής: Ο τελικός του επί κοντώ στο ERT Sports

Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 13:45 ώρα Ελλάδας και θα έχει πλάνα επικεντρωμένα αποκλειστικά στο αγώνισμα
Ο Εμμανουήλ Καραλής θα αγωνιστεί στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση στον τελικό του επί κοντώ, όπου θα τα δώσει όλα για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι το φαβορί για το ασημένιο μετάλλιο, μιας ο Μόντο Ντουπλάντις μοιάζει ανίκητος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο “Μανόλο” δεν έχει όλα τα φόντα να ζορίσει τον Σουηδό θρύλο.

Η ΕΡΤ δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό τη μάχη των Ελλήνων πρωταθλητών στους μεγάλους τελικούς των αγωνισμάτων τους.

Παρακολουθείστε τη Δευτέρα από ξεχωριστό κανάλι, το ERT Sports, τις προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή, αλλά και όλων των αθλητών που συμμετέχουν στον τελικό του άλματος επί κοντώ, με πλάνα επικεντρωμένα αποκλειστικά στο αγώνισμα.

Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 13:45 ώρα Ελλάδας.

