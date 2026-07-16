Οι Μαϊάμι Χιτ παρουσίασαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω να κάνω το νούμερο 7 τόσο θρυλικό όσο το 34»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον παίκτης των Μαϊάμι Χιτ και η νέα του ομάδα παρουσίασε επίσημα τον Έλληνα φόργουορντ, με τον θρύλο του NBA, Πατ Ράιλι και τον νέο του προπονητή, Έρικ Σποέλστρα, στο πλευρό του.

Ο Πατ Ράιλι τόνισε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μαϊάμι Χιτ θέλουν να κερδίσουν άμεσα και στόχος τους είναι από φέτος το πρωτάθλημα στο NBA, ενώ Έρικ Σποέλστρα δεν έκρυψε την επιθυμία του να προπονήσει τον πρώην πια σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

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Ο ίδιος ο “Greek Freak” από την άλλη πλευρά, εξήγησε την επιλογή των Μαϊάμι Χιτ για τη συνέχεια της καριέρας του, ενώ αποκάλυψε και το λόγο που άλλαξε το νούμερο στη φανέλα του.

Οι δηλώσεις του Πατ Ράιλι

«Αυτό είναι κάτι που περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Η πόλη του Μαϊάμι το άξιζε. Όταν μιλήσαμε, ένιωσα και άκουσα την αποφασιστικότητα στη φωνή του. Μιλούσε μόνο για τη νίκη. Θέλει να νικάει. Θέλει να νικάει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν πρόκειται να περιμένουμε. Ελπίζουμε ο Γιάννης να μείνει εδώ για το υπόλοιπο της καριέρας του.

Προσγειώσαμε το αεροπλάνο.Τώρα έχουμε άλλο ένα να προσγειώσουμε… Προσγειώσαμε ένα Boeing 747. Είναι απόλυτη ευτυχία για μένα (σ.σ. να παίρνει έναν ακόμη σούπερ σταρ). Αυτό είναι μέρος της ταυτότητας των Χιτ. Δεν κατακτάς πρωταθλήματα χωρίς να έχεις σπουδαίους παίκτες στο παρκέ. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτή την πρόκληση. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά ανυπομονώ».

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Ο Ράιλι απέδωσε επίσης τα εύσημα στον Μπαμ Αντεμπάγιο: «Ο Μπαμ αποτελεί το θεμέλιο αυτής της ομάδας. Έπαιξε σημαντικό ρόλο, τόσο λόγω της σχέσης του με τον Γιάννη όσο και επειδή μας έπεισε όλους ότι αυτός ήταν ο σωστός δρόμος».

Οι δηλώσεις του Σποέλστρα

«Ο Πατ Ράιλι με ρώτησε: “Θέλεις να προπονείς τον Γιάννη και η απάντησή μου ήταν “ναι”. Είναι μια σπουδαία μέρα για την πόλη του Μαϊάμι και για τον οργανισμό μας. Είναι μια ακατανίκητη δύναμη θέλησης. Είναι δύναμη της φύσης. Οποιαδήποτε μέρα, οποιαδήποτε χρονιά, μπορεί να είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες και μεγάλα όνειρα. Και χρειάζεσαι κάποιον σαν αυτόν εδώ για να πετύχεις όσα θέλεις».

Για το δίδυμο Αντετοκούνμπο – Αντεμπάγιο: «Είναι και οι δύο ελίτ ανταγωνιστές. Νοιάζονται πραγματικά για την άμυνα. Αν δεν αμυνόμαστε όπως θέλουμε, είμαι βέβαιος ότι θα το καταστήσουν σαφές σε όλους. Θέλουμε να χτίσουμε μία από τις κορυφαίες άμυνες στο πρωτάθλημα».

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

«Πιστεύω πως η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω ένα παίκτης σαν τον Μπαμ δίπλα μου που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει ένα πάρα πολύ βάρος από πάνω του. Σίγουρα, όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σποέλστρα κάνει τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη, γιατί ξέρεις ότι θα σε βάζει σε σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις. Το Μαϊάμι μου αρέσει γιατί είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Έχω οικογένεια που μένει στο Μαϊάμι χρόνια, γνώρισε τη γυναίκα μου. Είναι μία ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Για αυτό διάλεξα το Μαϊάμι .

Πάντα είχα τεράστιο σεβασμό για τον οργανισμό των Χιτ. Εμείς οι παίκτες μιλάμε μεταξύ μας. Πάντα ακούς για την περίφημη “Heat Culture”. Οι παίκτες είναι αφοσιωμένοι, δουλεύουν σκληρά και βάζουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους. Πάντα αναρωτιόμουν τι είναι αυτό που τους κάνει τόσο ξεχωριστούς. Στους Μπακς προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάτι αντίστοιχο. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που μετράει είναι η νίκη. Εγώ και η ομάδα έχουμε την ίδια νοοτροπία, ήταν μια απόφαση που δεν χρειαζόταν δεύτερη σκέψη».

Για το Μαϊάμι: «Περπάτησα στην πόλη και ο κόσμος ήταν πολύ ζεστός μαζί μου και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Όλα αυτά είναι όμορφα. Όμως εγώ απλώς αγαπώ να παίζω μπάσκετ. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με το προπονητικό επιτελείο για τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα και για τη φιλοσοφία τους».

Για τον Μπαμ Αντεμπάγιο: «Συνήθως κοιμάμαι οκτώ ώρες πριν αντιμετωπίσω τους περισσότερους παίκτες. Αλλά όταν παίζω απέναντι στον Μπαμ Αντεμπάγιο χρειάζομαι δώδεκα. Είμαι ενθουσιασμένος που, μετά από δέκα χρόνια, θα είμαστε στην ίδια ομάδα.»

Για τον Μπόμπι Πόρτις: «Ένα πράγμα ξέρω γι’ αυτόν: όταν έρθει η ώρα του αγώνα, θα είναι εκεί. Ως ηγέτης και συμπαίκτης, θέλεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου.»

Για τον Έρικ Σπόελστρα: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα με προπονεί. Άνθρωποι που εμπιστεύομαι μου έχουν πει ότι είναι εργασιομανής, ότι δεν φεύγει ποτέ από το γήπεδο, ότι είναι απόλυτα αφοσιωμένος στη δουλειά του και εξαιρετικός στην τακτική. Τον χρειάζομαι για να με πιέζει και να μου λέει την αλήθεια. Θέλω να με προπονούν αυστηρά. Υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να με κάνουν να νιώθω καλά. Δεν το χρειάζομαι αυτό. Θέλω την αλήθεια.»

Για το τι δεν του αρέσει στο Μαϊάμι: «Τα ιγκουάνα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μένουν μακριά μου».

Για την αλλαγή στο νούμερο της φανέλας του: «Νιώθω ότι το “34” έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία. Από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω… να κάνω το “7” τόσο θρυλικό όσο το “34″.

Ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1973 και η μητέρα μου το 1974. Είχα το 34 για αυτό το λόγο. Μετά σκέφτηκα ότι 3+4 κάνουν 7. Για να πω την αλήθεια το 34 κουβαλάει μια τρομερή ιστορία. Ήθελα να το αφήσω στον οργανισμό που με ώθησε τα τελευταία 13 χρόνια να γίνω αυτό που είμαι».