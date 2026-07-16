Χάρι Κέιν: «Δεν υπάρχουν λόγια για να απαλύνουν το αίσθημα κενού στο στομάχι»

Η Αγγλία αποκλείστηκε από την Αργεντινή σα ημιτελικά του Μουντιάλ της Αμερικής και ο Χάρι Κέιν δεν έκρυψε τα συναισθήματα του, στην πρώτη του ανάρτηση μετά την ήττα από την ομάδα του Λιονέλ Μέσι.

Ως αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, ο Χάρι Κέιν ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια του Μουντιάλ και δήλωσε περήφανος για τους συμπαίκτες του, αλλά στάθηκε και στο γεγονός ότι για μία ακόμη φορά, τα “τρία λιοντάρια” έφθασαν κοντά στην… πηγή χωρίς να πιουν νερό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Κέιν

“Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα αυτή τη στιγμή για να απαλύνουν αυτό το αίσθημα κενού στο στομάχι. Ήμασταν κοντά, πραγματικά πολύ κοντά, σε έναν ακόμη τελικό, αλλά δεν ήταν αρκετό. Δώσαμε τα πάντα αυτές τις τελευταίες επτά εβδομάδες και το να μην τα καταφέρνουμε στο τέλος είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτούμε.

Ξέρω ότι οι προσδοκίες είναι υψηλές, και δικαιολογημένα. Εδώ και οκτώ χρόνια βρισκόμαστε συνεχώς ένα βήμα πριν, αλλά για άλλη μια φορά μας λείπει εκείνο το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Τώρα πρέπει να απομακρυνθούμε λίγο, να επεξεργαστούμε όσα έγιναν και να βρούμε τον τρόπο να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Είμαι απίστευτα περήφανος για τα παιδιά και για όσα δείξαμε σε όλη τη διάρκεια αυτού του τουρνουά – δώσαμε δύσκολους αγώνες, σε απαιτητικές έδρες και κάτω από δύσκολες συνθήκες, και καταφέραμε να τις ξεπεράσουμε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Harry Kane (@harrykane)

Δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μείνουν χαραγμένες σε εμάς τους παίκτες και, είμαι βέβαιος, και σε εσάς τους φιλάθλους για πάρα πολύ καιρό. Το να κυνηγάς τη δόξα δεν σημαίνει πάντα ότι θα την κατακτήσεις. Πρέπει να παλεύεις γι’ αυτήν, να πέφτεις, να σηκώνεσαι ξανά και να συνεχίζεις. Κι αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να συνεχίσουμε να πιστεύουμε και να προσπαθούμε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε φίλαθλο που ταξίδεψε και μας στήριξε στα γήπεδα. Ευχαριστώ και όλους όσοι μας υποστήριξαν από την πατρίδα, πιστεύοντας σε εμάς. Ευχαριστώ τα παιδιά και όλο το επιτελείο για όσα προσφέρατε. Όπως πάντα, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε, μαθαίνουμε και επιστρέφουμε πιο δυνατοί!”