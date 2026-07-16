Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27 – Την 6η αγωνιστική το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η κλήρωση της Super League ολοκληρώθηκε με τις ομάδες του νέου πρωταθλήτριες να μαθαίνουν το αναλυτικό πρόγραμμα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος στη σεζόν 2026-27.
Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Λεβαδειακός, Βόλος ΝΠΣ, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά, Παναιτωλικός, Καλαμάτα και Ηρακλής μπήκαν στην κληρωτίδα για τη νέας σεζόν της Super League και έμαθαν τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους.
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Το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το διήμερο 22-23 Αυγούστου και η κανονική διάρκεια θα “κλείσει” το διήμερο 20-21 Μαρτίου 2027, για να ακολουθήσουν τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2026-27
1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026
ΑΕΚ – Ηρακλής
Καλαμάτα – Άρης
Ολυμπιακός – Ατρόμητος
ΟΦΗ – Βόλος
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
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2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Άρης – ΟΦΗ
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Βόλος – Ηρακλής
Κηφισιά – ΑΕΚ
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός – Καλαμάτα
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Άρης
Ατρόμητος – Καλαμάτα
Βόλος – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Καλαμάτα – Βόλος
Κηφισιά – Λεβαδειακός
Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
ΠΑΟΚ – Άρης
Ηρακλής – Ατρόμητος
5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026
Άρης – Ηρακλής
Ατρόμητος – Κηφισιά
Βόλος – ΑΕΚ
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
ΑΕΚ – ΟΦΗ
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Άρης – Βόλος
Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα
Ηρακλής – Λεβαδειακός
7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026
Ατρόμητος – ΑΕΚ
Καλαμάτα – ΟΦΗ
Κηφισιά – Άρης
Λεβαδειακός – Βόλος
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ – Ηρακλής
8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026
ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
Άρης – Ατρόμητος
Βόλος – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Καλαμάτα
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Ηρακλής – Κηφισιά
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
Ατρόμητος – Βόλος
Καλαμάτα – Ηρακλής
Κηφισιά – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – Άρης
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Παναιτωλικός – ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα
Άρης – Παναιτωλικός
Βόλος – Κηφισιά
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
ΟΦΗ – Ατρόμητος
Ηρακλής – Παναθηναϊκός
11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης – Άρης
Καλαμάτα – ΑΕΚ
Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – Ηρακλής
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
Παναιτωλικός – Βόλος
ΠΑΟΚ – Κηφισιά
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Άρης – Ολυμπιακός
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Κηφισιά – Καλαμάτα
ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ηρακλής – Παναιτωλικός
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – Άρης
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
Καλαμάτα – Λεβαδειακός
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
ΟΦΗ – Ηρακλής
Παναιτωλικός – Ατρόμητος
ΠΑΟΚ – Βόλος
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Βόλος
Ατρόμητος – Ολυμπιακός
Καλαμάτα – Παναιτωλικός
Κηφισιά – ΟΦΗ
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ηρακλής – Άρης
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
Άρης – ΑΕΚ
Βόλος – Λεβαδειακός
Κηφισιά – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Καλαμάτα
Παναθηναϊκός – Ηρακλής
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
ΑΕΚ – Ατρόμητος
Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός
Άρης – ΠΑΟΚ
Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ηρακλής – Βόλος
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
ΑΕΚ – Καλαμάτα
Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Βόλος – Άρης
Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
Λεβαδειακός – Ηρακλής
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027
Άρης – Κηφισιά
Βόλος – ΟΦΗ
Καλαμάτα – Αστέρας Τρίπολης
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Παναιτωλικός – ΑΕΚ
Ηρακλής – ΠΑΟΚ
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής
Ατρόμητος – Άρης
Κηφισιά – Βόλος
Λεβαδειακός – Καλαμάτα
ΟΦΗ – ΑΕΚ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
ΑΕΚ – Κηφισιά
Άρης – Παναθηναϊκός
Βόλος – Ατρόμητος
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ηρακλής – ΟΦΗ
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ατρόμητος – Ηρακλής
Λεβαδειακός – Κηφισιά
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Άρης
Παναθηναϊκός – Καλαμάτα
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027
ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης
Άρης – Λεβαδειακός
Ατρόμητος – ΟΦΗ
Βόλος – Καλαμάτα
Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
Ηρακλής – Ολυμπιακός
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ
Καλαμάτα – Κηφισιά
Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Ολυμπιακός – Άρης
Παναθηναϊκός – Βόλος
Παναιτωλικός – Ηρακλής
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Άρης – Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Βόλος – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Παναιτωλικός
Ηρακλής – Καλαμάτα
25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – Βόλος
Καλαμάτα – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
Παναιτωλικός – Άρης
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Ηρακλής – ΑΕΚ
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Άρης – Καλαμάτα
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Βόλος – Παναιτωλικός
Κηφισιά – Ηρακλής
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
ΟΦΗ – Ολυμπιακός