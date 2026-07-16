Αθλητικά

«Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επιστρέφει στη Euroleague τη σεζόν 2027-28» γράφουν στη Ρωσία

Πολύ κοντά στην επάνοδό της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ εμφανίζεται η ρωσική ομάδα
ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Εικόνα από αγώνα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη Euroleague / EUROKINISSI
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Μετά τον αποκλεισμό της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στη Euroleague από τη σεζόν 2027-28, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ρωσικής ιστοσελίδας Match TV.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας παραμένει μέτοχος της Euroleague, αλλά ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία την έθεσε εκτός διοργάνωσης το 2021, όπως και την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, αλλά πλέον μπορεί να επανέλθει από τη μεθεπόμενη σεζόν.

Πριν λίγες ημέρες, η ΔΟΕ απέσυρε τους περιορισμούς για τους Ρώσους αθλητές ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων, γεγονός που φαίνεται ότι άνοιξε τις… πόρτες και για την επιστροφή της ρωσικής ομάδας στη Euroleague.

Η κορυφαία διοργάνωση του μπάσκετ αναμένεται να προχωρήσει σε επέκταση τη σεζόν 2027-28, με νέες ομάδες να προστίθενται στο πρωτάθλημα και σε αυτό το πλαίσιο εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί και η επιστροφή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

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