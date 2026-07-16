Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου στα προκριματικά του Europa League

Στα πέναλτι πήρε την πρόκριση για το δεύτερο προκριματικό γύρο η Ντιναμό Κιέβου
Ο Ζίβκοβιτς
Ο Ζίβκοβιτς σε φιλικό αγώνα του ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Τον πρώτο του αντίπαλο στο φετινό του ευρωπαϊκό “ταξίδι” έμαθε ο ΠΑΟΚ, αφού η Ντιναμό Κιέβου προκρίθηκε επί της Κλουζ στα πέναλτι και θα βρεθεί απέναντι από τους Θεσσαλονικείς στα προκριματικά του Europa League.

Μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι, η Ντιναμό Κιέβου αναδείχθηκε ισόπαλη με 0-0 και στη Ρουμανία κόντρα στην Κλουζ, αλλά στη διαδικασία των πέναλτι επικράτησε με 4-2 και πήρε το “εισιτήριο” για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι θα αντιμετωπίσουν τους Ουκρανούς σε μία διπλή “μάχη”, με τον πρώτο αγώνα να είναι εκτός έδρας και προγραμματισμένος για την Πέμπτη 23 Αυγούστου, με τη ρεβάνς μια βδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 30 Αυγούστου, στην Τούμπα.

Τα «ζευγάρια» στα προκριματικά του Europa League

Χάμαρμπι (Σουηδία) – Άντερλεχτ (Βέλγιο)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)* – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Τρόμσο (Νορβηγία) – Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)

Τβέντε (Ολλανδία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Μπεσίκτας (Τουρκία) – Μίντιλαντ (Δανία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Πάφος FC (Κύπρος)

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – ΠΑΟΚ (Ελλάδα)

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