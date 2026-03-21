Εμμανουήλ Καραλής: «Τα όνειρα δεν έχουν πήχη, θέλω παγκόσμιο ρεκόρ και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω»

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε με… περίπατο το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Πολωνίας, με άλμα στα 6,05 μέτρα, αλλά δεν κατάφερε να “απειλήσει” τον Μόντο Ντουπλάντις για το χρυσό μετάλλιο, παρότι… πάλεψε μέχρι τέλους.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα πάντως, ο Εμμανουήλ Καραλής τόνισε ότι ο στόχος του είναι να καταφέρει κάποια στιγμή να φθάσει μέχρι και το παγκόσμιο ρεκόρ του άλματος επί κοντώ. Ο Έλληνας δευτεραθλητής κόσμου πια, στον κλειστό στίβο, υπογράμμισε τη βοήθεια του Γιώργου Πομάσκι στους αγώνες του και αποκάλυψε τα όνειρά του.

Οι δηλώσεις του Καραλή

«Μέσα στα τελευταία τρία χρόνια άλλαξαν πάρα πολλά, το προπονητικό μου τιμ. Μπήκε ο Πομάσκι που μαζί με τον Μίλτο κάνουμε πολλή δουλειά. Έφτασα να πηδάω για το 6,25 που μόνο στα όνειρά μου θα το έβλεπα κάποτε.

Ονειρεύομαι πολύ, τα όνειρα δεν έχουν πήχη. Ήμουν κοντά και κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Θέλω να πάρω το χρυσό, θέλω να πετύχω παγκόσμια ρεκόρ και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω».