Εμμανουήλ Καραλής: Το «ασημένιο» άλμα στα 6 μέτρα για τη δεύτερη θέση στον κόσμο

Ο «μυθικός» Εμμανουήλ Καραλής τα κατάφερε ξανά και πλέον είναι δευτεραθλητής κόσμου, αφού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου.

Παρότι βρέθηκε στα… σχοινιά με δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 5.95 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε κατάθεση… ψυχής και “απάντησε” με δύο συνεχόμενα επιτυχημένα άλματα στα 5.95 και τα 6 μέτρα, για να γράψει και πάλι ιστορία για την Ελλάδα, με το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Τα 6 μέτρα πέρασε στη συνέχεια μόνο ο ανεπανάληπτος Μόντο Ντουμπλάντις, που έκανε και νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.30 μέτρα, για να αφήσει πάλι τον κορυφαίο Έλληνα άλτη του επί κοντώ στη δεύτερη θέση.

Το νέο άλμα του Καραλή στα 6 μέτρα

Αυτή ήταν η 13η φορά (12η φέτος) που ο Καραλής περνάει στην καριέρα του τα 6 μέτρα.