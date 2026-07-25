Εμμανουήλ Καραλής: Χαμηλές «πτήσεις» στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με καλύτερο άλμα στα 5,80 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν βρήκε ρυθμό στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου και είχε τρεις άκυρες προσπάθειες στα 6 μέτρα, κατακτώντας την πρώτη θέση στο άλμα επί κοντώ, με κορυφαίο άλμα στα 5,80 μέτρα.

Ο χαμηλός ανταγωνισμός στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, φαίνεται ότι επηρέασε τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να περάσει τα 5,66 μέτρα, τα οποία και ήταν όμως αρκετά για να του χαρίσουν την πρώτη θέση.

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Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέρασε στη συνέχεια και τα 5,80 μέτρα, ανεβάζοντας στη συνέχεια τον πήχη στα 6 μέτρα, χωρίς όμως να καταφέρει να πετύχει μία αξιοσημείωτη επίδοση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου του Βόλου.

Ο Καραλής έχει πάντως μπροστά του τα σημαντικά, με παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.