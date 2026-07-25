Αθλητικά

Ο ΟΦΗ συμφώνησε με τον Αϊτόρ για συμβόλαιο μέχρι το 2028

Προφορική συμφωνία ανάμεσα σε ΟΦΗ και Αϊτόρ για τη νέα σεζόν
Ο Αϊτόρ
Ο Αϊτόρ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΟΦΗ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας σπουδαίας μετεγγραφής, αφού έχει συμφωνήσει με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Με “σύμμαχο” και την καλή σχέση του Αϊτόρ με τον Χρήστο Κόντη, από την κοινή θητεία τους στον Παναθηναϊκό, ο ΟΦΗ κατάφερε να αποσπάσει το “ναι” του Ισπανού εξτρέμ και απομένει να μετατραπεί η προφορική συμφωνία σε υπογραφές, για να ανακοινωθεί η μετεγγραφή του.

Ο Ισπανός εξτρέμ είχε 95 συμμετοχές με 24 γκολ και 15 ασίστ με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, όντας ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πριν το σοβαρό τραυματισμό του, που οδήγησε και στο άδοξο φινάλε του στον Παναθηναϊκό. Ακολούθησε η παρουσία του στην Κύπρο, με 14 γκολ και 7 ασίστ σε 36 συμμετοχές με την ΑΕΚ Λάρνακας.

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Αθλητικά
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