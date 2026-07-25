Η ιταλική Κόμο απαγόρευσε τις κεφαλιές στους παίκτες κάτω των 10 ετών στην ακαδημία της

Σημαντική πρωτοβουλία από την Κόμο στην Ιταλία, με την ομάδα να ανακοινώνει ένα νέο πρόγραμμα για την ακαδημία της, με βάση το οποίο απαγορεύονται οι κεφαλιές στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, κάτω των 10 ετών.

Το πρόγραμμα διαμόρφωσε ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 με τη Γαλλία, Ραφαέλ Βαράν, με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, των μικρών ποδοσφαιριστών της Κόμο, ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Τάσος Δουβίκας.

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Πρόκειται για ένα ζήτημα που είχε αναδείξει ο ίδιος και παλαιότερα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος είχε υποστεί μία σειρά από διασείσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του και ζητώντας καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση των τραυματισμών στο κεφάλι.

«Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να αντιμετωπίζονται σοβαρά τα χτυπήματα στο κεφάλι στο ποδόσφαιρο και για την απόλυτη υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παιδιά. Για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, η καλύτερη προσέγγιση βασίζεται σε σαφείς κανόνες, σωστή καθοδήγηση, κατανόηση και σε μια κουλτούρα όπου η ευημερία και η ασφάλεια τίθενται πάνω απ’ όλα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι άσκοπες επαφές από πολύ μικρή ηλικία, όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, ενώ παράλληλα η τεχνική της κεφαλιάς διδάσκεται σταδιακά και με τον σωστό τρόπο», σχολίασε σχετικά στην ιστοσελίδα της Κόμο ο Βαράν, ανακοινώνοντας το νέο πρόγραμμα της ιταλικής ομάδας.