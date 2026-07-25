Πέθανε ο Οράσιο Μουρατόρε, πρώην πρόεδρος της FIBA

Σε πένθος βρίσκεται η FIBA και το παγκόσμιο μπάσκετ, μετά το θάνατο του Οράσιο Μουρατόρε, με τον πρώην πρόεδρο της παγκόσμιας Ομοσπονδίας να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Ο Οράσιο Μουρατόρε είχε γράψει τη δική του ιστορία στη FIBA και το παγκόσμιο μπάσκετ, όντας ο “εμπνευστής” των “παραθύρων” των εθνικών ομάδων, τα οποία και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Την είδηση του θανάτου του, επιβεβαίωσε η ίδια η FIBA με συλλυπητήρια ανακοίνωσή της.

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Σε αυτή αναφέρονται μεταξύ άλλων στα εξής: “Η FIBA ​​λυπάται βαθιά που έμαθε για τον θάνατο του Οράσιο Μουρατόρε, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της FIBA ​​από το 2014 έως το 2019. Ο Μουρατόρε βρισκόταν στο τιμόνι του παγκόσμιου φορέα του αθλήματος σε μια κρίσιμη στιγμή. Κυρίως κατά την εισαγωγή ενός νέου και μετασχηματιστικού συστήματος αγώνων το 2017, με τα διεθνή παράθυρα να αποδεικνύονται σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για το μπάσκετ παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, πραγματοποιήθηκαν έξι νέα προκριματικά παράθυρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA ​​2019 σε χώρες σε όλο τον κόσμο, επιτρέποντας στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν ουσιαστικούς αγώνες εθνικών ομάδων στην έδρα τους.

FIBA Family mourns passing of Honorary President Horacio Muratorehttps://t.co/bbFi1ktFuz — FIBA Basketball (@FIBA) July 25, 2026

Δήλωση για το θάνατό του έκανε και ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, ο οποίος και ανέφερε με τη σειρά του, τα εξής: «Με βαθιά θλίψη ακούμε για τον θάνατο του Οράσιο. Ήταν μια πολύ αγαπητή και σεβαστή προσωπικότητα σε ολόκληρη την οικογένεια της FIBA ​​και όχι μόνο. ​​Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Αφήνει μια απίστευτη κληρονομιά χάρη στην αφοσίωσή του στο άθλημά μας όλα αυτά τα χρόνια. Του οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχει κάνει για το μπάσκετ παγκοσμίως».