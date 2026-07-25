Αθλητικά

Ραφαέλα Σπανουδάκη και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου είχαν μία ιστορική ισοπαλία στα 100 μέτρα γυναικών του πανελληνίου πρωταθλήματος στίβου

Μοιράστηκαν την πρώτη θέση η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στον κοινό τερματισμό τους (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στον κοινό τερματισμό τους (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έτρεξαν μία ιστορική κούρσα στα 100 μέτρα του πανελληνίου πρωταθλήματος στίβου, τερματίζοντας μαζί στην πρώτη θέση, με χρόνο 11.37”.

Οι δύο κορυφαίες Ελληνίδες σπρίντερ, έδωσε μία φοβερή “μάχη” στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου, καθηλώνοντας το κοινό στο Βόλο, σε μία ιστορική παράσταση που δεν έβγαλε νικήτρια, με τις Ραφαέλα Σπανουδάκη και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να μοιράζονται το πρώτο σκαλί του βάθρου.

Εξίσου εντυπωσιακός ήταν όμως και ο πανηγυρισμός των δύο αθλητριών που αγκαλιάστηκαν μετά το φινάλε της κούρσας τους, δείχνοντας το εξαιρετικό κλίμα στα ενδότερα του ελληνικού πρωταθλητισμού στο στίβο γυναικών.

Ο δύο αθλήτριες μοιράζονται έτσι πλέον και ένα ιστορικό αποτέλεσμα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

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