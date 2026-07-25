Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς πρότεινε ξεχωριστή ουρά για τους «γνώστες» στον έλεγχο των αεροδρομίων

Την ενόχλησή του με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια έδειξε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας
Ο Τσιτσιπάς
Ο Τσιτσιπάς στο τουρνουά της Μαδρίτης/ REUTERS/Isabel Infantes
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται ότι ταλαιπωρήθηκε σε ουρά για τον έλεγχο των αποσκευών σε κάποιο αεροδρόμιο και έκανε τη δική του… πρόταση για τη λύση του προβλήματος.

Σε μία νέα του ανάρτηση στο X, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ασχολήθηκε με τις ουρές στους ελέγχους ασφαλείας των αεροδρομίων και ζήτησε ξεχωριστή ουρά για όσους ξέρουν ότι πρέπει να βγάζουν από πριν τα λάπτοπ από τις αποσκευές τους.

«Τα αεροδρόμια θα έπρεπε να έχουν μια γρήγορη ουρά για όσους ξέρουν να βγάζουν έγκαιρα το λάπτοπ τους στον έλεγχο ασφαλείας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τενίστας στο Χ, με αρκετούς χρήστες να συμφωνούν μαζί του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι αναγκασμένος να ταξιδεύει διαρκώς, λόγω των αγώνων του στο τουρ της ATP.

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Αθλητικά
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