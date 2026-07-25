Στέφανος Τσιτσιπάς πρότεινε ξεχωριστή ουρά για τους «γνώστες» στον έλεγχο των αεροδρομίων

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται ότι ταλαιπωρήθηκε σε ουρά για τον έλεγχο των αποσκευών σε κάποιο αεροδρόμιο και έκανε τη δική του… πρόταση για τη λύση του προβλήματος.

Σε μία νέα του ανάρτηση στο X, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ασχολήθηκε με τις ουρές στους ελέγχους ασφαλείας των αεροδρομίων και ζήτησε ξεχωριστή ουρά για όσους ξέρουν ότι πρέπει να βγάζουν από πριν τα λάπτοπ από τις αποσκευές τους.

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«Τα αεροδρόμια θα έπρεπε να έχουν μια γρήγορη ουρά για όσους ξέρουν να βγάζουν έγκαιρα το λάπτοπ τους στον έλεγχο ασφαλείας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τενίστας στο Χ, με αρκετούς χρήστες να συμφωνούν μαζί του.

Airports should have a fast lane for people who know how to take their laptops out. — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) July 24, 2026

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι αναγκασμένος να ταξιδεύει διαρκώς, λόγω των αγώνων του στο τουρ της ATP.