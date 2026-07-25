Αθλητικά

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε ντεμπούτο με ασίστ στην Άρσεναλ

Δυνατό ξεκίνημα για τον Έλληνα εξτρέμ στη νέα του ομάδα
Φωτογραφία του arsenal.com
Φωτογραφία του arsenal.com
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Λίγα μόνο 24ωρα μετά την ανακοίνωση της μετεγγραφής του στην Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης είχε την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα της νέας του ομάδας και “έλαμψε” στο ντεμπούτο του σε φιλικό ματς με την ΜΚ Ντονς.

Η Άρσεναλ επικράτησε με 3-0 σε φιλική αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα, της ΜΚ Ντονς, με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει την ασίστ στον Νέλσον, για το πρώτο γκολ της ομάδας του.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ θα χρειαστεί να δώσει “μάχη” για το χρόνο συμμετοχής του στους “κανονιέρηδες”, αλλά φαίνεται ότι είναι απόλυτα έτοιμος και έκανε θετικότατο ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα.

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Arsenal (@arsenal)

Ο Τζόλης ήταν μετεγγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ για την Άρσεναλ.

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