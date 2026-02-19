Ενές Καντέρ: «Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τον Ερντογάν, ελπίζω να έρθω στον Παναθηναϊκό όταν φύγει το καθεστώς»

Ο Ενές Καντέρ βρίσκεται στην Ελλάδα για την παρουσίαση ενός δικού του βιβλίου και μίλησε για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος», ο Ενές Καντέρ έριξε νέες “βολές” προς τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τόνισε ότι όταν φύγει από τη θέση του, ο ίδιος θα ήθελε να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτοντας και επαφές του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Οι δηλώσεις του Καντέρ

Για το βιβλίο του: «Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα νιώθω ζεστασιά. Το βασικό μήνυμα του βιβλίου είναι η ελευθερία και το πόσο σημαντικό είναι να μη τη θεωρούμε δεδομένη. Πρέπει να στεκόμαστε όρθιοι για την ελευθερία μας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να θυσιάσουμε τα πάντα».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σήμερα: «Πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Τουρκία. Θέλω όμως να πω στους Έλληνες ότι δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τον Ερντογάν. Θα σε πλησιάσουν και θα στη φέρει -όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Θυμάμαι ότι πριν από έναν χρόνο ο Ερντογάν έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι οι Έλληνες θα ξυπνήσουν μια μέρα και η Τουρκία θα έχει εισβάλει στην Ελλάδα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο Ερντογάν δεν εκπροσωπεί τον πραγματικό τουρκικό λαό. Έλληνες και Τούρκοι είμαστε γείτονες. Τρώμε το ίδιο φαγητό, τραγουδάμε τα ίδια τραγούδια και οι κουλτούρες μας είναι πολύ κοντινές».

Για το αν πιστεύει ότι μπορεί να επιστρέψει στην ενεργό δράση: «Είσαι 33 ετών τώρα. Πιστεύεις ότι μια επιστροφή στο μπάσκετ είναι ρεαλιστική; Ελπίζω πως ναι. Είμαι 33, θεωρώ ότι είμαι ακόμα νέος, υγιής και σε καλή κατάσταση. Θα ήταν ωραίο να επιστρέψω. Δεν νομίζω όμως ότι το NBA είναι πιθανό, λόγω της σχέσης του με την Κίνα. Ελπίζω όμως κάποια ευρωπαϊκή ομάδα να δείξει θάρρος και να θελήσει να με υπογράψει».

Για τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Είμαι μεγάλος φαν (σ.σ. του Παναθηναϊκού). Είχαμε μια μικρή συζήτηση (σ.σ. με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο) αλλά όπως και οι άλλες ομάδες, φοβήθηκαν να με υπογράψουν. Η Τουρκία είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα και αν υπέγραφα τώρα, θα έβαζα μεγάλη πίεση στον Παναθηναϊκό. Ελπίζω όμως, όταν φύγει το καθεστώς Ερντογάν -και προσεύχομαι να γίνει σύντομα- να έρθω εδώ και να γίνω μέρος αυτού του υπέροχου συλλόγου. Η ομάδα αυτή έχει όλα όσα χρειάζονται για να κερδίσει τρόπαια τόσο στην EuroLeague όσο και στην Ελλάδα. Έχει βάθος, εξαιρετικούς βασικούς παίκτες και είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τους Τούρκους παίκτες της ομάδας, τον Οσμάν και Γιούρτσεβεν. Απλώς χρειάζεται να ενωθούν και να παλεύουν σαν ένα».