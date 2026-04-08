Ενός λεπτού σιγή για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου σε όλα τα ματς των διοργανώσεων της UEFA

Την απόφασή του να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη όλων των αγώνων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων του διημέρου αποφάσισε η UEFA, προκειμένου να τιμήσει με αυτό τον τρόπο τη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Την απόφαση να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, έκανε γνωστή ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξαντερ Τσέφεριν, με τον ισχυρό άνδρα του ποδοσφαίρου να υμνεί την πορεία του θρυλικού Ρουμάνου προπονητή.

“Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο, καθώς αποχαιρετούμε έναν θρύλο του αθλήματός μας. Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με τον οποίο είχα την τιμή να περάσω χρόνο σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ινφαντίνο.

“Το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχασαν μια εξαιρετική προσωπικότητα, της οποίας η επιρροή, το κύρος και η κληρονομιά θα διαρκέσουν για γενιές. Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου ήταν ένας από τους σπάνιους οραματιστές του παιχνιδιού, ένας άνθρωπος με σπάνια ποδοσφαιρική ευφυΐα, αξιοπρέπεια και πάθος, του οποίου η συνεισφορά στο άθλημα δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικής καριέρας, κέρδισε τον θαυμασμό και τον σεβασμό ολόκληρης της ποδοσφαιρικής κοινότητας χάρη στη γνώση, την ηγεσία και τη βαθιά του αφοσίωση στις αληθινές αξίες του παιχνιδιού. Η παρουσία του διαμόρφωσε ομάδες, ενέπνευσε παίκτες και συνεργάτες και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο, πολύ πέρα από τον αγωνιστικό χώρο”. ανέφερε ο Τσέφεριν σε σχετικό μήνυμα.

Κάπως έτσι, η μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου θα τιμηθεί στα ματς του Champions League, του Europa League και του Conference League (σε αυτά, ξεχωρίζει το Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ).