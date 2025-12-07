Ενοχλημένος ο Μπαρτζώκας με την χαλάρωση των παικτών του Ολυμπιακού: «Μετά το +21 αποφάσισε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει»

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την ένατη νίκη του σε ισάριθμα ματς για την Greek Basketball League, επικρατώντας 100-93 της ΑΕΚ στο ΣΕΦ, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην εικόνα χαλαρότητας που παρουσίασαν οι παίκτες του σε σημαία του αγώνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην εντυπωσιακή επιστροφή της ΑΕΚ από το -21 και άσκησε έντονη αυτοκριτική, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός “σταμάτησε να παίζει” και δεν σεβάστηκε τον κόσμο της που ήρθε να τους παρακολουθήσει.

“Δεχθήκαμε τα τελευταία 7 λεπτά 30 πόντους. Είχαμε μια διαφορά 21 πόντων και μετά αποφάσισε ο καθένας να περπατάει και να κάνει ό,τι θέλει. Καμιά φορά, όταν παίζουμε συνεχόμενες αγωνιστικές από την Euroleague , δηλαδή έχουμε δύο παιχνίδια το ένα μετά το άλλο και μετά παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, καταλαβαίνω η ένταση, το κίνητρο, η ταχύτητα να είναι μειωμένη.

Αλλά τώρα, όταν προερχόμαστε από αγωνιστική απραξία και κάναμε καλές προπονήσεις, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τους παίκτες μας και καμία λογική ούτε για τους παίκτες ούτε για τους προπονητές.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε 57 πόντους, είχαμε δεχτεί 33 στο πρώτο. Αυτό σημαίνει ότι σταματήσαμε να παίζουμε και δεν σεβαστήκαμε τον τόσο πολύ κόσμο που ήρθε να μας δει. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε μέσα στα αποδυτήρια” δήλωσε χαρακτηριστικά ο κόουτς του Ολυμπιακού.