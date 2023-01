Ο πρώην παίκτης του NFL και πλέον σχολιαστής και του NBA, Σάνον Σαρπ, προκάλεσε ένταση κατά τη διάρκεια του αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Σαρπ τα έβαλε με τους παίκτες των Μέμφις Γκρίζλις για να υπερασπιστεί τον Λεμπρόν Τζέιμς και αντάλλαξε μερικά… γαλλικά με τον πατέρα του Τζα Μοράντ.

Χρειάστηκε μάλιστα να επέμβουν οι ψυχραιμότεροι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και ολοκληρωθεί κανονικά το παιχνίδι, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να παίρνουν τη νίκη.

Shannon ready to fight the whole Grizzlies squad by himself 😂😂😂 pic.twitter.com/MdjhElSji2