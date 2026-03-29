Ένταση μεταξύ Μάρκοβιτς και οπαδού: «Είπε 10 φορές στον Νικολαΐδη γ@@@ τη μάνα σου, ζήτα συγγνώμη από το παιδί τουλάχιστον»

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε στην Καρδίτσα με 85-72 για την 23η αγωνιστική της GBL. Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των κυανέρυθρων, Νέναντ Μάρκοβιτς είχε ένα σύντομο και μικρής έκτασης επεισόδιο με οπαδό, με τον Βόσνιο κόουτς να δηλώνει στη συνέχεια πως το συγκεκριμένο άτομο έβριζε τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

Όπως ανέφερε ο Νένταν Μάρκοβιτς, ο συγκεκριμένος οπαδός καθόταν κοντά στη μπασκέτα και δεν σταματούσε να βρίζι τη μητέρα του Αλέξανδου Νικολαΐδη, με τον προπονητή της ομάδας της Νέας Σμύρνης να του ζητάει το λόγο και να εξηγεί όσα έγιναν, στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Απλώς ρωτήστε εκείνον και ζητήστε του να απολογηθεί από τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη που του είπε 10 φορές “γ@@ τη μάνα σου”. Είναι τρομερό, αυτοί οι τύποι περιφέρονται γύρω από το γήπεδο και τις καρέκλες και βρίζουν τους παίκτες. Ζήτα συγγνώμη στο παιδί τουλάχιστον” τόνισε χαρακτηριστικά ο Βόσνιος κόουτς για το συγκεκριμένο επεισόδιο.