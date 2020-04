Ο Ρικ Πιτίνο μοιράστηκε, μέσω social media, τη χαρά του για τη νέα του δουλειά στο κολέγιο της Iona.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, δεν έχει κρύψει πόσο χαρούμενος είναι που μετά από χρόνια θα επιστρέψει στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα (NCAA).

Ο 67χρονος τεχνικός, που θα κάτσει στον πάγκο του κολεγίου στο Iona, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Twitter, πόσο ενθουσιασμένος είναι για την ταλαντούχα νέα γενιά παικτών που θα κληθεί να προπονήσει.

“Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την απίστευτη “τάξη” που στρατολογήσαμε και έρχεται στο Iona. Αθλητικοί παίκτες με μέγεθος και πάθος. Ανυπομονώ να τους προπονήσω”.

So excited with the outstanding recruiting class coming into Iona. Athletic, size, and passionate attitudes. Can’t wait for practice!