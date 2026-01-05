«Έως το 2029 η αποπληρωμή του Τετέ από την Γκρέμιο, κράτησε το 20% ο Παναθηναϊκός» γράφουν στη Βραζιλία

Δεδομένη θεωρούν πλέον τα ΜΜΕ στη Βραζιλία τη μετακίνηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο. Όπως αναφέρεται μάλιστα, ο ακραίος επιθετικός αναμένεται στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας να μεταβεί στην πατρίδα του, προκειμένου να υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως να υπογράψει συμβόλαιο με τον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Εντουάρντο Γκαμπάρντο, η Γκρέμιο συμφώνησε να αγοράσει τον Τέτε από τον Παναθηναϊκό έναντι 6.200.000 ευρώ.

Grêmio acertou a compra de Tetê junto ao Panathinaikos por € 6,2 milhões (cerca de R$ 40 milhões). O valor será pago de forma parcelada ao longo de quatro anos, até 2029, e o clube grego permanecerá com 20% da mais-valia em uma futura venda.



Το ποσό θα καταβληθεί σε δόσεις σε διάστημα τεσσάρων ετών, έως το 2029. Μάλιστα, τονίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει το 20% από μια μελλοντική πώληση.