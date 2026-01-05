Αθλητικά

«Έως το 2029 η αποπληρωμή του Τετέ από την Γκρέμιο, κράτησε το 20% ο Παναθηναϊκός» γράφουν στη Βραζιλία

Λεπτομέρειες της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με Γκρέμιο για την πώληση του Τετέ, δίνουν ΜΜΕ της Βραζιλίας
Τετέ
Ο Τετέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Δεδομένη θεωρούν πλέον τα ΜΜΕ στη Βραζιλία τη μετακίνηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο. Όπως αναφέρεται μάλιστα, ο ακραίος επιθετικός αναμένεται στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας να μεταβεί στην πατρίδα του, προκειμένου να υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως να υπογράψει συμβόλαιο με τον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Εντουάρντο Γκαμπάρντο, η Γκρέμιο συμφώνησε να αγοράσει τον Τέτε από τον Παναθηναϊκό έναντι 6.200.000 ευρώ.

Το ποσό θα καταβληθεί σε δόσεις σε διάστημα τεσσάρων ετών, έως το 2029. Μάλιστα, τονίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει το 20% από μια μελλοντική πώληση.

