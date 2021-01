Επαφές του ΠΑΟΚ με τη Νόριτς για Γιαννούλη αποκαλύπτουν οι Άγγλοι

Η Νόριτς φέρεται να έχει ψηλά στη λίστα της τον Δημήτρη Γιαννούλη του ΠΑΟΚ και στην Αγγλία αποκαλύπτουν επαφές των δύο πλευρών για τη μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή.

Ρεπόρτερ του Athletic επισημαίνει ότι τα “καναρίνια” θέλουν να αποκτήσουν τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ και έχουν ήδη ξεκινήσει να “δουλεύουν” την υπόθεση με την ελληνική ομάδα, χωρίς να θεωρείται πάντως “τελειωμένη” υπόθεση.

Ο Γιαννούλης έχει ρήτρα 10 εκατομμύρια ευρώ στον “Δικέφαλο του Βορρά” κι έτσι η Νόριτς θα πρέπει να δαπανήσει τουλάχιστον ένα ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή.

Dimitrios Giannoulis. PAOK & Greece left-back. 25. Excellent pedigree. Definitely among Norwich City’s wanted list and a deal they’re working on. Not a done deal though, so watch this space. Nothing new on GK situation at the moment, BTW. #NCFC @TheAthleticUK #EFL

Norwich are reportedly interested in doing a deal for PAOK & Greece left-back Dimitrios Giannoulis



Has played Champions League and Europa League football. Likes a cross and likes to attack. Looks like he could be a very good piece of business💪#ncfc pic.twitter.com/v4HpcI1HAn