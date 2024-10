Επεισόδια μεταξύ οπαδών της Παλμέιρας και της Κρουζέιρο και αναφορές για νεκρό

Περίπου 150 οπαδοί της Παλμέιρας και της Κρουζέιρο συγκρούστηκαν την Κυριακή (27.10.2024) με αναφορές από τη Βραζιλία να κάνουν λόγο για έναν νεκρό και δώδεκα τραυματίες.

Σύμφωνα με τα Μέσα από την Βραζιλία, δύο οχήματα που ανήκαν στους οργανωμένους της Κρουζέιρο δέχθηκαν επίθεση από οπαδούς της Παλμέιρας στη λεωφόρο “Φερνάο Ντίας” στην περιοχή Μαϊριπόρα και μάλιστα το ένα πυρπολήθηκε.

Οι συγκρούσεις ήρθαν μετά τα παιχνίδια της 31ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας, στα οποία η Παλμέιρας αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με τη Φορταλέζα, ενώ η Κρουζέιρο έχασε από την Ατλέτικο Παραναένσε.

Nessa madrugada uma das organizadas do Palmeiras preparou uma emboscada na Fernão Dias pra pegar a torcida do Cruzeiro, que voltava do jogo contra o Furacão em Curitiba. Acontece que a penúltima rodada do Brasileirão sera Cruzeiro x Palmeiras em BH….BH vai virar praça de guerra! pic.twitter.com/yHxojx6CGA