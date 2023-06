Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA από τους Ντένβερ Νάγκετς και τα social media πήραν “φωτιά” με τον ήδη θρυλικό Σέρβο σέντερ.

Ο ίδιος ο Γιόκιτς προσέφερε πάντως πλούσιο… θέαμα και μετά το τέλος του αγώνα, τόσο με τις δηλώσεις του, όσο και με τους πανηγυρισμούς του. Ο MVP των τελικών του NBA όρμηξε στα αδέρφια του μετά το τέλος του αγώνα, την ώρα που η σύζυγός του πανηγύριζε έξαλλα στις κερκίδες.

Μαζί της στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με τα τρόπαια του MVP και του πρωταθλήματος, αλλά και την κόρη του, η οποία κέρδισε τα φλας των φωτογράφων και στην απονομή του τροπαίου. Ο Γιόκιτς δεν γλίτωσε πάντως και τη βουτιά στην πισίνα, με τον Μάρεϊ να τον… βουτάει στο νερό.

THE JOKIC FAMILY CELEBRATES ♥



The Denver Nuggets are the 2022-23 NBA Champions! pic.twitter.com/jEV1kJzdqm June 13, 2023

The Bill Russell Trophy is awarded to #NBAFinals MVP Nikola Jokic 👏 pic.twitter.com/r0fR8zwpmE — NBA (@NBA) June 13, 2023

Confetti showers Nikola Jokic and his daughter as the Nuggets win the NBA Championship! pic.twitter.com/Bl4nQZZdy8 — NBA (@NBA) June 13, 2023

Nikola Jokic celebrates as the Denver crowd serenades him with MVP chants 🗣



Submit your in-arena or at-home angles of the Denver Nuggets first NBA Championship in franchise history!https://t.co/rnRiGDIebR pic.twitter.com/aWmR4XdPhl — NBA (@NBA) June 13, 2023

Using dad’s trophy as drums 🥁



The Jokic family 💕 pic.twitter.com/wmLVUCEIHs — NBA (@NBA) June 13, 2023

The Jokic brothers hoist Coach Malone in celebration as the Nuggets are NBA Champions! pic.twitter.com/1WkkYmO6iD — NBA (@NBA) June 13, 2023

Jokic throws Jamal Murray into the pool 😭 pic.twitter.com/h75zpzEgHm — NBA (@NBA) June 13, 2023