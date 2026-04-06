Αθλητικά

Επική ανάρτηση από τη Μύκονο Betsson για τα ελληνο-ισπανικά ντέρμπι: «Όλα ξεκίνησαν από το Μύκονος – Ίμπιζα»

Καλή επιτυχία σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ευχήθηκε η ομάδα της Μυκόνου
Μύκονος
Εικόνα από το γήπεδο μπάσκετ της Μυκόνου / EUROKINISSI

Το φετινό πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας περιλαμβάνει και μία σειρά από σπουδαίες αναμετρήσεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τέσσερις ελληνικές ομάδες να αντιμετωπίζουν τέσσερις ισπανικές και να δίνουν την ευκαιρία στη Μύκονο Bettson για μία… επική ανάρτηση.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια, η ΑΕΚ την Μπανταλόνα και ο ΠΑΟΚ τη Μούρθια, αλλά σύμφωνα με τη Μύκονο Betsson, όλα ξεκίνησαν με τη “μάχη” των δύο κορυφαίων νησιών της Ευρώπης.

Μύκονος και Ίμπιζα αποτελούν δύο top καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ευρώπη και η ομάδα του ελληνικού νησιού έγραψε έτσι στα social media τα εξής: “Ελληνικές και ισπανικές μονομαχίες όλη τη Μ. Εβδομάδα στα ευρωπαϊκή παρκέ, αλλά όλα ξεκίνησαν κάποτε με το Mykonos vs Ibiza για τους γνώστες. (Στο μπάσκετ πλέον δεν τους βλέπουμε). Καλή επιτυχία και στις 4 ελληνικές ομάδες με νίκες!”.

Η Μύκονος Betsson αγωνίστηκε φέτος για πρώτη φορά στην GBL.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
189
150
79
76
Newsit logo
Newsit logo